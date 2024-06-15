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“夏日经济消费升温新看点”系列

财经观察：各地文旅“清凉”上新 让美好不再因“季”限定

人民网记者 王仁宏
2024年06月15日13:06 | 来源：人民网
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近日，趁着端午假期，来自北京的杨先生一家来到哈尔滨体验了一场“避暑”之旅。

哈尔滨地标建筑之一——索菲亚教堂。人民网记者 杨虞波罗摄

哈尔滨地标建筑之一——索菲亚教堂。人民网记者 杨虞波罗摄

“虽然同属于北方城市，但这两天哈尔滨温度最高只有二十多度。天气温和，吃喝玩乐项目多，带着孩子也不累。”杨先生说。

清凉度夏成为杨先生等不少旅客追求“诗与远方”的主题曲。对此，各地文旅纷纷上新，从观光到漫游、从打卡到体验，让“轻装上阵”的夏日旅行更显清爽。

《遇见·哈尔滨》展演现场。受访者供图

《遇见·哈尔滨》展演现场。受访者供图

例如，哈尔滨将于6月下旬推出“反季版”冰雪大世界，通过冰块的反季储存、利用，让“冰雪奇遇”不再是“季节限定”。与此同时，新推出的江上沉浸式演艺《遇见·哈尔滨》集合了水幕电影、火秀、激光表演等舞台特效，进一步丰富了游客体验。在“美食+美景”“好物+好玩”的创意联动下，游客一年四季在哈尔滨皆能流连忘返。

有人去北方“避暑”，也有人一路向南，在游乐场、滨海之地感受夏季热情。

2024年端午假期，广东、湖南、福建等南方省市的龙舟赛上演各种“水上漂移”，让热衷于“观赛游”的游客大呼过瘾。

除了龙舟观赛，水上乐园、漂流、赶海和各类小众水上运动也是端午假期的热门项目。

同程数据显示，刚过去不久的端午假期，各地水乐园预订热度同比增长超七成，桨板、充气船等城市公园中的水上游玩项目也颇受游客喜爱。

针对“宅家过节族”，各地文旅也积极通过新媒介、新技术奉上“跨时空”的丰富体验。敦煌的“数字藏经洞”、新昌调腔的“稀有剧种直播”、《我的阿勒泰》等热播影视剧……借助现代技术，传统文化、非遗经典等“国风”项目不仅创新了表达形式，也持续为各地文旅融合注入更多活力。

“直播间为部分业余爱好者提供了提高技艺的平台。这不仅为戏曲培养了大批‘票友’，也为戏曲专业院团物色人才扩宽了渠道。”武汉大学教授、中国戏曲学会副会长郑传寅表示。

数据显示，截至2024年6月1日，已有50个稀有剧种剧团入驻抖音直播平台，一年内带来871场直播。

“以文促旅”“以旅彰文”。多元的文旅体验和旺盛的消费热情，正推动文旅朝着更新颖、更广泛、更深度的方向加速融合。本地居民和往来游客也在这持续的融合创新中，更加感受到四时皆美、四季皆备的“诗与远方”。

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(责编：王仁宏、高雷)
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