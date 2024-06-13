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“夏日经济消费升温新看点”系列报道

财经观察：“硬防晒”渐成标配 撬动夏日消费“新蓝海”

人民网记者 王震
2024年06月13日08:41 | 来源：人民网
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手持遮阳伞、身着防晒服、面带“脸基尼”，再搭配一副墨镜……入夏以来，各地气温不断升高，在街头户外，“硬防晒”产品正成为年轻人的出行标配。

防晒产品正迎来自己的“主场时刻”。在线上线下，防晒衣、防晒口罩、冰袖、遮阳伞等商品持续热销。

5月26日，浙江省嘉兴市月河街上的游客。人民网记者 葛泰佚摄

5月26日，浙江省嘉兴市月河街上的游客。人民网记者 葛泰佚摄

5月以来，天猫服饰防晒服成交同比增长90%以上，太阳眼镜增长50%以上。在618开卖首日，蕉内“凉皮”、蕉下“冰丝”、sinsin“冰皮”等防晒衣成为热销单品。

“除了防晒系数，还要看够不够轻薄透气、防不防水、耐不耐脏。”平时喜欢露营、钓鱼等户外运动的90后王先生说。

消费需求的精细化，正在催生更多元化的防晒产品。

凉感、速干、导湿、防晒、UPF50+……在“清凉科技”的加持下，更个性化、更注重体感的防晒产品等成为年轻人的心头好，细分防晒场景正不断涌现出爆款。

5月份，蕉内防晒衣销售额环比增长97.2%。“我们推出全新升级的第三代凉皮防晒系列，相比上一代有更强防晒力、更持久凉感、更轻盈透气，能够满足消费者通勤、运动、户外等多场景的防晒需求。”蕉内相关负责人告诉记者。

“做完医美的人，脸部需要补水、避免日晒。”蕉下相关负责人介绍，他们推出了一款适用医美场景的面罩，在电商平台上架后很快就卖到脱销。

“我们防晒口罩一天的产能是两万多个，工厂一直在生产，货做出来就发完了。”

在浙江义乌，“防晒经济”同样热气腾腾。

来自义乌国际商贸城的数据显示，相较2023年同期，今年销售防晒用品商户增加了近40%，“脸基尼”、冰袖、防晒口罩等产品呈现产销两旺态势。

随着市场需求、产品品类不断增长，“防晒经济”也吸引了传统服饰品牌入局，让“清凉”赛道的热度进一步升温。据艾瑞数据显示，2022年我国防晒服配市场规模已经达到675亿元，预计2026年市场规模可达958亿元。

行业人士认为，伴随着消费者防晒意识的提升，轻量化户外活动的兴起，中国防晒服配市场呈现稳健增长的态势。

相关链接：

财经观察：以旧换新潜力足！“清凉家电”掀起消费新“热浪”

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(责编：方经纶、高雷)
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