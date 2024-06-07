本报记者 李心萍 张文豪

开镰喽！

5月30日，河南省漯河市舞阳县莲花镇韩寨村，收割机来回穿梭、麦香阵阵。

“手机点一点，农机就上门，好嘞很！”韩寨村的种粮大户韩大奎种了120亩小麦，只用一天就完成了收割。

以前，夏收时节农机紧俏，韩大奎得四处打听、电话预约。今年，依托全国农机作业指挥调度平台，农户只需在微信小程序下单，就能预约农机手。

这背后的秘诀是什么？记者近日走进田间地头、研发单位进行了采访。

平台在黄淮海地区麦收期间投入运行

全国农机作业指挥调度平台是什么？

走进指挥平台，国机数字科技有限公司工作人员王煜轩打开系统，闪烁的数据随即显示在屏幕上：平台已链接超91万台农机，其中拖拉机40多万台，联合收割机40多万台。

“去年夏收各地共投入联合收割机60多万台，上云的联合收割机占比已达73.1%。”王煜轩说。

王煜轩轻点鼠标，地图上星星点点，每台农机在什么位置、处于什么状态、作业面积等信息都一清二楚。

“为什么河南设备最密集？”记者问。

“5月22日起，夏收从南到北行进至河南。”王煜轩轻击右键介绍，“5月22日平台上只有2.5万台设备在河南作业，到5月28日升至4.8万台。”

将镜头聚焦舞阳县，一个个绿色的小圆圈在屏幕上不停转动。“每一个小圆圈对应一台农机，圆圈每闪烁一次，表示农机上传一次数据。”王煜轩介绍，根据系统设置，农机每5秒钟就会上传一次数据，巅峰期，平台每天收集5亿条数据。

随意点击一台设备，设备编码、农机品牌、购机人、联系方式、工况信息、运行记录等都有记录。

“瞧，这是一台山东的农机，5月27日跨区来到舞阳县作业，当日作业时长超10小时。”王煜轩点开了历史记录，小农机在屏幕上“哒哒跑”，一天的作业轨迹在几秒钟内复现。

国机数科数字农业事业部负责人孙战胜介绍，全国农机作业指挥调度平台于4月29日正式上线，在黄淮海地区麦收期间正式投入运行。

依托5G、物联网、大数据分析、大模型应用等先进信息技术，平台可实时记录全国范围内主要农机设备的位置、流向和工况，实现全国范围内“农机位置可查、农机状态可知、农机调度指令可达”。

柴油送到田间地头真方便

平台上线，给农户带来了什么好处？

“用处大得很。”5月24日，韩大奎就用上了平台的新功能。当天，他在平台配套小程序上发出需求：120亩小麦、每亩60元，期望在5月30日到6月2日期间收割。

“叮咚。”手机提示音一响，正在驻马店市遂平县作业的农机手姜东豪立马接单，电话联系韩大奎，敲定了合作。

“小程序是县农机中心推荐注册的，没想到真的有回应。”5月30日，看到农机手准时来到现场，韩大奎悬了几天的心放了下来。

韩大奎从2019年开始流转土地，前些年每到夏收季就犯愁，要么托人问，要么半路拦，生怕联系不上农机手，误了农时，“有一年只晚了两天，轮种的玉米便比别家的矮了半截。”

说话间，姜东豪驾驶收割机又转了一圈。今年22岁的他，从事收割已有4个年头。河南麦收开始后，他先到南阳作业，看到韩大奎发布的用机需求时，已自南向北收割至驻马店一带。

作业间隙，姜东豪再次打开小程序。这次，他发布的是用油需求：60升柴油，12时至14时送到。小程序里，农机位置自动识别，实时可见。

不一会儿，位于漯河市郾城区龙城镇路段的中石油漯河第三加油站响应接单。20多分钟后，配送员曲书岭等人开着油罐车把油送到田间地头。

“今日油价每升6.7元，实际加油量61.23升，合计410.24元，小程序直接缴费就行。”曲书岭介绍，他的油车最多可装6000升油。

加油就像点外卖，姜东豪很满意：“以前只能开着农机找加油站，往返浪费不少时间，特别耽误干活。”

当前，漯河市县两级农机部门均已接入全国农机作业指挥调度平台，并组织培训10次，培训机手和工作人员365人次。随着平台的上线和推广，送油到田的模式也在南阳等地逐步推开。

“平急两用”，紧急情况时可统一调度农机

平台建设秉承“平急结合、平急两用”的原则，不仅助力夏收更高效，也让管理更轻松。

平时，平台为农户、农机手服务，遇到极端自然灾害或其他紧急情况时，还可为农业农村部门提供辅助决策服务。

“一方面，平台接入了各地的气象数据，可提供大风、高温、暴雨等天气预警信息。”孙战胜介绍，“另一方面，平台还能提供应急调度指挥服务。”

说话间，他打开了一项测试工单。工单模拟，2日后，A县将迎来持续“烂场雨”天气，需及时抢收小麦，但当地只有收割机10台，无法满足需求。

此时，A县农机局可在平台发起援助请求。A县所在市农机局收到请求后，可通过平台了解本地农机分布情况，给予相应的援助。

“若市一级无法完成支援，可在平台上向省一级请求支援，若省级层面依旧无法解决，平台还可直接联系农业农村部，由部委进行全国农机资源的统一调配。”孙战胜说。

据介绍，目前8个冬小麦主产区的农机应急作业队、区域农机社会化服务中心、区域农业应急救灾服务中心等应急力量已全部纳入平台。所有人员均可在平台一键呼叫、发起视频会议，确保调度高效及时。

以漯河市为例，目前已有19家区域农机社会化服务中心、9家区域农业应急救灾服务中心和13支农机应急作业队的250名机手和305台农机具接入平台。

下一步，随着平台的逐步推广，将有更多农机上“云”，为农业生产提供高质量的信息服务。

平台背后是安全可靠的“农机云”

功能丰富、高效实用的平台是如何建成的？

原来，全国农机作业指挥调度平台背后依靠的是“农机云”。作为中央企业首批40项行业公有云之一，“农机云”是一朵具备信息技术创新能力的公有云。

“农机云”硬件依托中国电信提供的天翼云服务，软件则由国机数科自主研发。“‘农机云’的每一行关键代码均是我们的工作人员自己敲下的，同时适配国产化设备，具备‘千万台接入，百万台并发’的能力。”孙战胜说。

当然，“农机云”的建设并非短时间内从无到有。此前，围绕农机信息化管理，不少地方已做出尝试。

例如，2022年5月，河南“农机云”平台率先完成开发并上线运行。漯河市农机中心主任史有来介绍，作为河南省首批农机信息化试点市，漯河市此前已在河南“农机云”平台上线各类机具2549台、入驻机手1953人。舞阳县还联合洛阳国家农机装备创新中心，建成了河南首家县级“农机云”指挥调度平台。

“‘农机云’通过程序设计，预留了不同的关口，可实现新老平台的数据对接。” 孙战胜说，作为国家级平台，“农机云”整合了各省份的农机数据信息，也吸纳了许多地方在农机信息化建设中的一些有益尝试。

当然，这只是全国农机作业指挥调度平台的初次使用，无论是推广覆盖面，还是提升用户体验、优化升级功能，仍有许多工作需要进行。随着平台不断完善，将更好助力我国农业强国建设。

《 人民日报 》（ 2024年06月07日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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