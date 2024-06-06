人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）6月6日，中国电子学会联合中国电子技术标准化研究院等单位在合肥举办“节能服务进企业”暨绿色数据中心对接推广活动。工业和信息化部节能与综合利用司二级巡视员慕颖介绍，全国累计建成246家绿色数据中心，平均电能利用效率（PUE）约为1.2，全国新建大型及以下数据中心PUE降到1.3以下，绿色发展底色更加鲜明。

“数据基础设施是社会经济高质量发展的重要载体，是推进中国式现代化的关键驱动力。加快数据中心等数字基础设施绿色发展，有助于提供高质量的产品和服务，有助于塑造新动能、拓展新业态、形成新优势。”慕颖说。

慕颖表示，工业和信息化部高度重视数据中心绿色低碳发展，将以打造绿色数据中心为重要方向，坚持系统观念，在技术、标准、可再生能源利用和模式创新等方面进一步挖掘绿色发展潜力，推动数据中心高质量发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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