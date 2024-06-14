人民网记者 杨虞波罗

桨影翻飞，百舸争流破浪。在刚刚过去的端午假期，广东、湖南、浙江、贵州、云南等多地举办龙舟竞渡，为传统佳节增添了浓厚的运动活力和竞技氛围，也吸引了大批游客 “打卡”围观。

中国龙舟公开赛、2024年中国皮划艇马拉松公开赛、2024博斯腾湖赛艇大师赛……今年夏天，多项水上运动赛事持续开展，举办体育比赛也成为多地抓人气、聚流量的重要举措。

以赛为媒，聚人气、促消费。6月11日，2024年全国帆船锦标赛暨2024年全国青年帆船冠军赛在河北秦皇岛开幕，吸引了来自10余个省市的151名帆船运动员参赛，及30余万游客来到北戴河观赛。

业内人士表示，多地以举办水上体育赛事为契机，构建文体旅融合新场景。不仅能让游客参与体育锻炼，也能让他们在人文胜景中感受夏日激情。

不止于“围观”，越来越多的年轻人也拿起船桨，体验“百舸争流”的速度与激情。“划桨时，身体要松弛，双臂做好身体力量的延伸……”在杭州的一家水上俱乐部里，不少桨板新手正在教练的指导下学习发力技巧。

近年来，桨板运动成为热门的水上运动之一。不同于传统的水上体育项目，桨板运动门槛较低，各年龄层次的人都可以参与。其简单易玩、玩法多样，可以站着划、坐着划、躺着划、跪着划，甚至可以做瑜伽。

水上运动爱好者在搬运桨板。新华社记者 周义摄

桨板运动不仅为水上运动爱好者带来了全新的体验，同时也带动了相关消费，为经济发展注入了新的活力。

随着越来越多“玩家”进场，桨板装备销售越发火热，中国已成为桨板制造大国。据报道，全世界95%桨板器材产自中国。海关数据显示，2023年以来，山东威海桨板产业进出口金额已达4亿元。

不管是观看精彩刺激的水上运动赛事，还是亲身体验流连忘返的水上项目，体旅融合正不断满足人民对美好夏日生活的向往，更在无形中成为推动消费、提振经济的强大引擎。

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(责编：杨虞波罗、高雷)

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