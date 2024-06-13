制图：申佳平

人民网北京6月13日电 （方经纶）今日24时国内成品油价格将下调，除海南省和西南部分高价区外，国内多数地区92号汽油将再度回归“7元时代”。

据国家发展改革委价格监测中心监测，按照现行成品油价格形成机制，自2024年6月13日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低190元、180元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.15元；95号汽油每升下调0.16元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花7.5元。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：方经纶、高雷)

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