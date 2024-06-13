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深中通道项目建设进入最后冲刺阶段

2024年06月13日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者王连香）近日，粤港澳大湾区关键交通枢纽深中通道项目建设进入最后冲刺阶段，预计6月底具备通车条件。深中通道建成后，珠江口两岸的中山和深圳之间的车程，将从原来的2个小时缩短至30分钟以内。

深中大桥。

深中大桥。中交二航局供图

深中通道是集桥、岛、隧、水下互通于一体的世界级跨海集群工程，全长约24公里，全线桥梁工程总长约17公里。其中深中大桥是深中通道关键控制性工程之一，全长2826米，主跨1666米，两座主塔各高270米，桥面距离海面高度91米，通航净空高度达76.5米。大桥两个锚碇各采用两个外径65米的8字形地连墙基础，单个锚碇总重量约100万吨。

据悉，深中大桥创下了全离岸海中钢箱梁跨径最大、通航净空最高、海中锚碇体量最大、主缆钢丝强度最高、颤振检验风速最高等5项世界纪录。

(责编：王连香、高雷)
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