人民网记者 车柯蒙

广东、湖南、浙江等地举办龙舟竞渡；河南通过非遗展演、端午习俗等沉浸式场景让游客感受传统文化魅力；安徽推出花戏楼里的情景剧、沉浸式微空间体验剧等产品……刚刚过去的端午假期，各地因地制宜推出特色文旅项目，文旅市场热闹非凡。

据文化和旅游部数据显示，2024年端午假期（6月8日至10日），国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

随着电视剧《我的阿勒泰》热播，“影视+文旅”正带动相关自驾游目的地持续火热；北京环球度假区、上海迪士尼度假区、珠海长隆度假区等“门票+酒店”的自由行套餐备受消费者欢迎；穿民族服装、体验民俗风情，“新中式”旅游成为新潮流……今年以来，我国文旅市场持续走高，居民出游热情高涨，旅游业态不断创新，消费活力进一步释放。

在这一过程中，各地税务部门落实落细税费支持政策，以“政策+服务”组合拳“点燃”文旅市场热潮。

6月10日，位于湖南省湘西土家族苗族自治州的凤凰古城沿河两岸人声鼎沸，500只鸭子被抛进沱江中，居民与游客跳入水中争抢鸭子，一场热闹有趣的抢鸭子“大战”再现了沈从文笔下《边城》中的端午热闹场景。

“税务部门为企业提供发票开具答疑和涉税矛盾调解等服务，让大家能够更好地接待游客。”凤凰古城文化旅游投资股份有限公司负责人常红卫说，这些举措让企业发展更安心，也让游客体验更舒心。据悉，国家税务总局凤凰县税务局结合文旅企业经营性质、行业特征、生产规模等，按照“一企一策”原则，量身定制税惠政策清单，并通过“税务管家”第一时间送达企业，帮助企业享受政策红利。

当前，自驾游成为体验美好旅途的新方式。交通运输部数据显示，端午假期，公路人员流动量预计56250万人次，日均18750万人次，比去年同期增长5.7%。

在海南，环岛旅游公路全长988公里，贯穿全省12个市县，途径9类84段景观区域，形成一条串联全岛众多美景的“珍珠项链。”在这条环岛旅游公路上，莺歌海踏浪驿站是唯一以“人工自然复合景观”为主要资源的特色驿站。端午假期，游客们在此享受着自然美景和黎族特色风情，感受“莺歌海老盐制晒技艺”非遗传承项目的魅力。

“自开业以来，到访驿站的自驾游客数量不断攀升，端午假期游客接待量持续攀升，驿站营业收入也有所增长。”驿站负责人郑向军表示，为帮助文旅企业实现更好的发展，当地税务部门为企业精准推送最新税费优惠政策，2023年以来，企业在税务部门的辅导下享受各项税费减免超50万元。

罗滕古堡、景观河、花海、草坪、风车别墅、采摘园……位于吉林省东辽县辽河源镇英武村的田雨小镇是东北地区唯一一个以德国风情为主题的特色小镇，端午假期，游客们在此体验着异国风情。记者了解到，小镇采取“旅游业+农产品销售”相结合的经营模式，年营业额在3.5亿元左右，带动当地居民增收50%以上，直接解决了英武村300人的就业问题。

“端午小长假的第一天游客数量就突破了6000人，这份火爆的背后是税务部门一如既往的支持。”据小镇的开发企业负责人崔译夫介绍，今年公司已经享受到税费减免18.6万元，有力支撑了小镇的改造升级。

在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，天山大峡谷“二湖、三瀑、四溪、十八谷”的景象相映争辉，“奇松、怪石、云海”更是广受游客青睐。记者了解到，“端午”假期，该景区接待游客近2万人次。

“为了给游客带来更好的体验，景区不断完善现有服务设施和经营业态，同时还积极利用各种短视频平台加大广告宣传。”负责该景区门票销售和日常经营管理的企业财务负责人汪晓军算了一笔账，“这背后离不开‘真金白银’的税惠政策支持，近三年，公司享受各类税费优惠减免115万余元。”

在山西省，大同市云州区的万亩黄花也在端午假期迎来了一波旅游热潮。记者了解到，当地税务部门对黄花产业全链条的税收政策和涉农优惠政策进行了梳理和宣传，为企业提供了全面的信息支持。

国家税务总局大同市税务局党委委员、总经济师张建表示，随着游客消费需求的不断升级，旅游业态不断创新，税费红利和优质服务，正助力文旅产业高质量发展。

(责编：杨曦、高雷)

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