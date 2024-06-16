人民网记者 车柯蒙

“6万元的税费‘红包’从‘纸上’落到企业账上，政策提振了企业的发展信心。”近日，在安徽芜湖无为市，一家经营液压机、粉碎机等机械制造和销售的制造业小微企业收到了税费政策“礼包”。

记者了解到，当地税务部门通过与退役军人事务局交换信息数据，发现该机械制造公司招录10名退役士兵，随即辅导企业享受自主就业退役士兵创业就业税收政策优惠政策。

政策红利变助力企业发展的“真金白银”，这是税费支持政策支持小微企业发展的生动实践。

小微企业是吸纳就业的主力军、经济发展的生力军。近年来，税务部门为支持小微企业发展出台了一系列措施，取得了积极成效。国家税务总局数据显示，去年中国新办涉税经营主体达到1687.6万户，同比增长28.3%。这些首次到税务部门办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体，不少是小微企业。

近日，税务总局和全国工商联发布《2024年助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动方案》（以下简称《方案》），在延续并深化以往三年“春雨润苗”行动10大类系列活动36项服务措施基础上，2024年重点推出12项服务措施，核心内容是提高小微经营主体办税效率，压缩办税成本，解决“急难愁盼”问题，以推动优化民营经济发展环境。

值得关注的是，《方案》注重发掘优质主体，定制升级梯度培育方案，鼓励、引导个体工商户转型为企业，推动创新型中小企业向专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业进一步升级。另外加大对科技创新、制造业小微经营主体的全场景、全周期政策辅导力度，促进结构性减税降费政策落实落细，不断提升其核心竞争力，助力新质生产力发展。

在湖南省衡阳市，走进一家从事精密机械研发、制造、销售及计算机软件研发的小微企业，一个个零部件和机构件正以纳米毫末为单位组装成一台台数控设备。“近期我们正抓紧研发配备工业4.0智慧数控设备，购置设备、器具一次性税前扣除和研发费用100%加计扣除等优惠政策让企业走好科技智造之路的信心更足了。”该公司财务负责人张飞表示。

国家税务总局衡阳市税务局党委书记、局长李昕表示，税务部门将持续发挥税收职能作用，加大落实支持科技创新、制造业发展税费政策力度，努力以政策效能推动科技创新、以科技创新赋能产业创新，推动企业加速崛起。

“在洪水等气象灾害现场，我们的系留通讯无人机就可以作为高空基站，为现场人员提供应急通信保障。我们还自主研发了可载重40至80公斤的工业级大载重无人机，满载能续航20分钟，飞2至3公里。”在广东，一家研发生产运用于消防应急救援等场景无人机的公司技术副总李捷博士介绍着各类产品。

“作为小微企业，税务部门对我们提供全周期、全场景的政策辅导，定期走访、了解我们不同发展阶段的涉税需求。在纳税申报、企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除申请等关键节点还会精准推送相关政策。”李捷说。

“小微企业在我国的企业数量中占比很大，对于经济社会的稳定非常关键，科技创新则关系到我国新质生产力的形成和高质量发展。近年来，我国出台的一系列税收优惠政策正支持小微企业发展及科技创新。”北京国家会计学院副院长、教授李旭红在接受人民网记者采访时表示，《方案》通过加大对科技创新、制造业小微经营主体的全场景、全周期政策辅导力度，有助于促进税收优惠政策落实落细，从而不断提升企业的核心竞争力，助力新质生产力发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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