人民网北京6月19日电 （记者孙阳）当前，大力弘扬科学家精神，是新时代新征程上广大科技工作者的重要遵循，更是培育青年科技人才的关键举措。

“科技领域的人才培养不能一蹴而就，重要的是文化建设和精神传承，不断培育科学家的认同感和价值感，树立内在学术骨气和自信，在传承中发展工程与技术科学思想，是培养青年科学家的关键要素。”日前，中国科学院力学研究所党委书记刘桂菊接受记者采访时表示。

6月14日至16日，中国科学院力学研究所、中国科学院大学教育基金会联合中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院、中国空气动力研究与发展中心、中国科学技术大学、上海交通大学、中国力学学会、中国空气动力学会等单位在北京举办“钱学森工程与技术科学研讨会暨首届钱学森杰出青年奖颁奖典礼”，中国科学院力学研究所正高级工程师李文皓、中国科学技术大学教授司廷、中国科学院力学研究所研究员王一伟、复旦大学教授徐凡等四位在力学领域有着突出贡献和重要研究成果的青年科技工作者获得表彰。

传承科学精神 勇攀新高峰

“我们做的工作有很大的风险性，但我很庆幸得到了领导的支持和信任，更重要的是，国家综合国力的持续增强，让我们有能力、有机会去实现科研的目标。”李文皓是中国科学院力学研究所正高级工程师，也是首届钱学森杰出青年奖的获奖者，在接受记者采访时，他多次提到传承和弘扬科学精神对今天年轻科技工作者的重要性。

会议期间，李文皓介绍了团队在宽域飞行器、临近空间发射方面的工作新进展以及对突破宽域飞行极限的研究方式的思考。据了解，李文皓和团队的科研工作，实现了高超声速构型飞行器的可重复使用的降落。

“未来我们还是会继续沿着我们之前这种以基础研究底座形成设计准则的研发方法，为国家在高速飞行器研制这一领域的工业能力体系化提升，贡献应有的力量。”李文皓表示，之前的主要工作从科学规律到集成验证的探索实践。下一步，要结合国家最紧迫的需求，让新的认识变成可使用的工具。

“我们的主要任务并不是去造一架飞行器，而是告诉大家这个飞机应该怎么造。”在李文皓看来，年轻的科学工作者要秉持创新而严谨的职业操守，把从创新想法到实现的每一个环节都想明白，在工作中传承求真务实的科学家精神。

留法6年，入职复旦，“85后”的复旦大学教授徐凡凭借在力学学科前沿和服务国家重大需求等科技创新中取得的突出成就，成为首届钱学森杰出青年奖获奖者。在接受记者采访时，“保持好奇心”成为徐凡口中的关键词。“做好科学研究，一定要保持好奇心。只有扎实做好基础研究，通过源头创新，才能解决那些关键技术问题。”

据介绍，轻质薄膜结构的稳定性是重要的科学和工程问题，也是固体力学的关键问题之一，对结构、器件性能和功能至关重要。薄膜失稳现象指剧烈的形貌改变，可以简单理解为“起褶子”。近年来，徐凡主要从事软薄膜失稳力学研究，目前，徐凡的团队正在研制一款类似机器猫爪的智能软抓手，可以精确抓起细小的黄豆、坚果、玻璃碎片，未来有望应用于清理太空中微小的垃圾颗粒，防止它们损坏航天器。

谈及未来的规划，徐凡表示，要依靠滴水穿石的精神，持续推进基础研究。作为年轻的科技工作者，在老一辈科学家精神的鼓舞下，会继续努力推动学术研究和技术创新。

四位青年才俊获得首届钱学森杰出青年奖。受访者供图

会议期间，四位获奖人也分别围绕“工程与技术科学”主题作了学术报告。中国科学技术大学司廷教授作题为《从基础到应用的界面流动问题研究》主题报告，分享了对钱学森精神内涵的理解和亲身体会，并汇报了近年来在基础科学挑战方面取得的创新性研究成果。

“钱学森先生的爱国精神是我们必须学习和传承的。同时，要秉承卓越创新、追求真理的科学精神，科学工作不能浅尝辄止，一定要勇攀科学高峰，思考大学问，着重解决国家重大工程中的关键科学问题。”司廷表示。

中国科学院力学研究所王一伟研究员作题为《跨介质高速水动力学与新概念航行器》主题报告，介绍了团队在高速水面运载器、三栖跨介质航行器等新概念装备研制应用中取得的进展。

王一伟在接受记者采访时表示，作为科学家或者科研工作者，首先要具备学习的能力，这是基本条件；同时要形成强大的自我驱动力，要勇于破题；此外，科学工作面对很多前沿创新方向，要敢想多想，掌握知识交叉的能力。

赓续优良传统 建强力学领域“国家队”

1956年1月16日，在钱学森先生“工程科学”思想指导下，中国科学院力学研究所正式成立。建所以来，始终以国家重大需求为牵引，坚持自主创新。首任所长钱学森 1956年1月6日在全所人员大会上的讲话《关于力学研究方法》中提出：“任何科学研究必须和实际结合，挑选课题应结合国家工业推进方向。”

60余年来，力学所在学科建设、应用研究和国家重大任务等方面均作出重要贡献，创造了多个“第一”。在刘桂菊看来，工程实践依然是力学学科的生命力所在，强劲推动力学学科的发展也意味着钱学森先生“工程科学”思想仍然充满着活力，富有指导意义。

谈及设立钱学森杰出青年奖的初衷，刘桂菊对记者表示，钱学森先生有着巨大的号召力和感染力，力学研究所联合中国科学院大学教育基金会设立钱学森基金，依托基金设立了钱学森杰出青年奖，旨在奖励在基础研究、服务国家需求和关键核心技术攻关中取得突出成就的我国力学界的青年科技人才。激励更多的青年科技工作者以钱学森先生为榜样，树立远大理想，坚定科技报国的信念，勇于创新，敢于突破，为我国的科技事业贡献自己的力量。

刘桂菊对记者表示，“力学所始终把青年科技人才培养放在突出位置，为其搭台铺路。积极探索人才分类评价激励，激发青年科技人才创新活力。同时，突出‘高精尖缺’需求导向，多措并举创新引才方式。传承弘扬科学家精神，营造接续奋斗的浓厚氛围。”

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经