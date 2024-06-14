人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《财米油盐》｜“月均百亿”之上，快递行业如何“焕新”？

2024年06月14日09:27 | 来源：人民网
小字号

交通部最新数据显示，刚刚过去的端午节假期，全国邮政快递业揽收快递包裹12.91亿件，同比增长25.6%。今年的 “618”大促开启以来，各大电商平台纷纷取消预售机制，邮政快递企业更加分秒必争，全力备战年中“大考”。

近年来，我国快递行业高质量发展取得显著成效。数据显示，2023年我国人均寄收快递数量达90件，全国快递总量达1320亿件，占全球快递量一半以上。

速度更快、“包邮区”更广、运费更低……步入“月均百亿”新阶段，我国快递行业如何在大体量的基础上实现更快更强、更绿更优，更好地支撑我国经济高质量发展？

近日，交通运输部等十三个部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，为邮政快递业设备更新和绿色转型发展带来新机遇。方案提出“邮政快递老旧设备替代行动”，支持老旧安检设备更新，开展邮政快递末端配送车辆更新以及支持老旧分拣设备更新，同时在“物流设施设备更新改造行动”中提出，支持冷藏车等运输设备、制冷系统等冷链设施设备智能化绿色化升级改造。

近年来，数字化、智能化、绿色化助力邮政快递行业向集约高效、安全低碳的方向升级。快递网络的高效通畅让区域间商品的流动更高效，也让区域间经济的往来更活跃。

以前，“快递小哥”工作时“分拣基本靠手、派件基本靠走”，现如今，高速分拣机、搬运机器人、智能配送车、快递无人机等智能化设备在快递行业广泛应用，赋能中转、仓储、分拣、派送等各个环节。

更多越来越“默契”的人机协作，不仅让作业效率得到提升，还能为节假日、打折季期间的峰值订单处理提供“智能保障”，大幅提升快递运输的精准度和安全性。

当前，围绕推进邮政快递业设备“以旧换新”，安徽、重庆、四川等多地已陆续出台各具特色的“地方版”支持方案。相信在产业数字化的大背景下，“以旧换新”政策将为邮政快递行业增“智”添“绿”、提质增效“再添一把柴”。小小的快递，有望在“进村”“入厂”“出海”中，为我国经济高质量发展汇聚“大能量”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：任峰涛

剪辑：史新培 实习生王明路

文字：方经纶

设计：林珊珊 实习生周文卿

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加强规划土地政策指导 支持老旧小区改造更新
　　城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，事关群众获得感、幸福感和安全感。 近日，自然资源部办公厅印发《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》（以下简称《通知》），围绕怎样让更多群众受惠，怎样让市场主体有动力，在健全规划编制管理、配套土地管理支持政策等方面作出具体工作部署，为各地积极稳妥推进老旧小区改造工作规划土地政策指导。…
县域金融监管体系改革提速 助力服务质效提升
　　人民网北京6月14日电 （记者黄盛 实习生张欣怡）县域金融监管正迎来新局面。 近日，中国人民银行190个县域派出机构挂牌，“县支行”变为“营业管理部”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部