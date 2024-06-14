交通部最新数据显示，刚刚过去的端午节假期，全国邮政快递业揽收快递包裹12.91亿件，同比增长25.6%。今年的 “618”大促开启以来，各大电商平台纷纷取消预售机制，邮政快递企业更加分秒必争，全力备战年中“大考”。

近年来，我国快递行业高质量发展取得显著成效。数据显示，2023年我国人均寄收快递数量达90件，全国快递总量达1320亿件，占全球快递量一半以上。

速度更快、“包邮区”更广、运费更低……步入“月均百亿”新阶段，我国快递行业如何在大体量的基础上实现更快更强、更绿更优，更好地支撑我国经济高质量发展？

近日，交通运输部等十三个部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，为邮政快递业设备更新和绿色转型发展带来新机遇。方案提出“邮政快递老旧设备替代行动”，支持老旧安检设备更新，开展邮政快递末端配送车辆更新以及支持老旧分拣设备更新，同时在“物流设施设备更新改造行动”中提出，支持冷藏车等运输设备、制冷系统等冷链设施设备智能化绿色化升级改造。

近年来，数字化、智能化、绿色化助力邮政快递行业向集约高效、安全低碳的方向升级。快递网络的高效通畅让区域间商品的流动更高效，也让区域间经济的往来更活跃。

以前，“快递小哥”工作时“分拣基本靠手、派件基本靠走”，现如今，高速分拣机、搬运机器人、智能配送车、快递无人机等智能化设备在快递行业广泛应用，赋能中转、仓储、分拣、派送等各个环节。

更多越来越“默契”的人机协作，不仅让作业效率得到提升，还能为节假日、打折季期间的峰值订单处理提供“智能保障”，大幅提升快递运输的精准度和安全性。

当前，围绕推进邮政快递业设备“以旧换新”，安徽、重庆、四川等多地已陆续出台各具特色的“地方版”支持方案。相信在产业数字化的大背景下，“以旧换新”政策将为邮政快递行业增“智”添“绿”、提质增效“再添一把柴”。小小的快递，有望在“进村”“入厂”“出海”中，为我国经济高质量发展汇聚“大能量”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：任峰涛

剪辑：史新培 实习生王明路

文字：方经纶

设计：林珊珊 实习生周文卿

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)

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