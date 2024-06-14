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慎重购买！美国三款意粉酱含致癌成分

2024年06月14日16:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近期，中国香港食物安全中心在一份声明中表示，在美国产三款意粉酱中检出致癌成分环氧乙烷（ETO）。

据了解，问题产品分别为：Hunts品牌的Hunts Pasta Sauce (Traditional)、保质期为2024年12月26日；Hunts Pasta Sauce (Mushroom)、保质期为2024年9月8日；Hunts Pasta Sauce (Garlic & Herb)、保质期为2025年7月31日。目前，问题产品没有进口，但涉事企业（Conagra Brands Inc）其它产品有进口。

环氧乙烷是一种广谱、高效的气体杀菌消毒剂，能杀灭大多数病原微生物，广泛用于医疗器械灭菌，同时也是一种中枢神经抑制剂，世界卫生组织（WHO）将其列为第一类致癌物。

海关总署提醒消费者，请慎重购买及食用相关产品。

(责编：王震、高雷)
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