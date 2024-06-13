人民网记者 栗翘楚

随着数字技术的发展，跨境电商在技术、模式、供应链等方面形成全新业态，成为拉动外贸增长的新动能之一。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。商务部数据显示，2024年一季度，我国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，增长14%。在此背景下，越来越多的外贸企业开始在海外设立仓储设施，拉近自身与海外客户的距离。

随着夏日到来，游泳成为很多人新的运动选择。在辽宁兴城斯达威泳装产业园内，电商物流车往来穿梭，款式新颖的泳装很快将发往海外。泳装品质的不断提升和外贸经济的飞速发展，让兴城泳装走向国际舞台，而跨境电商的“东风”无疑让兴城泳装开拓国际市场的步伐持续加速。

斯达威公司董事长张东元介绍：“早年我们为国外的品牌代工做加工贸易，客户提供原材料，我们加工后再出口。后来有了自己的品牌，开始做跨境电商B2C（企业对个人客户）业务，国外消费者线上下单，我们从国内发货，逐渐拥有了认可我们产品的海外市场。而现在跨境电商B2B（企业对企业直接出口，企业出口至海外仓）新业态的出现，让我们可以通过‘线上营销+线下海外仓建立’的模式延展在全球的布局。”

张东元口中的B2B海外仓不仅能够通过网络营销扩大客户来源，还能帮助企业实时掌握供货需求及产品质量反馈，从而对生产和销售作出迅速反应，减少经营成本。更重要的是，国外买家在线下单后，海外仓可直接出库，消费者能以最快的速度收到包裹，泳衣交货速度更快，市场竞争力也更强。目前，兴城泳装企业在国外建设了20多个海外仓并已投入使用，已经成为泳装出口重要途径。

2024年政府工作报告提出，要促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局，支持加工贸易提档升级，拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点。今年5月下旬，国务院常务会议审议通过了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，提出要培育跨境电商经营主体，加强跨境电商人才培养；加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设。

跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。近年来，跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。

业内专家表示，海外仓通过积极发挥商品储存、包装、分拣、配送等功能，起到了提高物流效率、提升电商平台竞争力、保障跨境电商及其供应链稳定畅通的重要作用，能帮助企业更好地开展跨境贸易、响应市场需求变化，打造国际经济合作新优势。这种新优势，不仅在于促进大企业、大品牌加速出海，更体现在推动产业链上下游中小企业拓展国际市场。

切割、打磨、上漆、拼接、装配线路……在无锡好时跃电子商务有限公司仓库内，半成品的木桶、木板整齐堆垛，待加工完成后，这批70个桑拿房将通过海运形式发往企业自建海外仓“补货”，而当地消费者下单后，产品从海外仓直接发货，最快3天就能送至客户手中。

该公司负责人介绍，“直接对接消费端，运营十分重要，包括头程物流、尾程派送、国外售后等。设立海外仓，既提升了整体物流可控性、时效性，还便于我们精准对接市场。桑拿房这类大体积、高价值、售后不便的产品尤其适用。”

“海外仓不单是在海外建仓库，而是一种集报关清关、尾程配送、售后服务、商品展示等功能于一体的仓储模式，更是对现有的跨境物流运输方案进行优化整合。”无锡海关副关长沙锦锋表示，对企业来说，使用海外仓可以化零为整，将货物一次性大批量发送到重点市场国家，实现产品海外直销、当地配送，缩短产品跨境运输的时间，降低运费，提升客户体验和品牌价值。

截至目前，中国已与31个国家建立了双边电商合作机制。未来，跨境电商的“朋友圈”也将会越来越大。业内专家表示，当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，全球数字经济蓬勃发展，为跨境电商快速发展提供了新机遇。随着海外仓的发展，越来越多质优价美的中国商品将得以便捷地配送到海外消费者手中，为他们的生产生活带来便利。与此同时，随着中国更多跨境电商、龙头企业、物流企业以及产业链上下游中小企业获得参与国际市场竞争的机会，也将进一步巩固中国在全球供应链和跨境贸易网络中的位置，激发外贸新动能。

(责编：杨曦、高雷)

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