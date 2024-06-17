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“以旧换新撬动消费新增长”系列

“换新”正当时 政策红利激发多层次消费需求

人民网记者郝帅
2024年06月17日10:07 | 来源：人民网
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“618”购物节期间，全国各地促销活动如火如荼，一场“换新”热潮正在悄然兴起。

绿色消费领跑 激发以旧换新热情

围绕新一轮消费品以旧换新行动，近期，各地纷纷结合地区特色推出相关举措。

在北京，以绿色、智能消费为重点的新一轮以旧换新消费券发放活动正在进行。本次消费券主要覆盖26类一级能效（水效）的家电家居产品及10类提升生活品质的智能家居商品。

在广东省，省级财政资金投入高达3.8亿元，用于发放以旧换新消费券，并将“政府+制造企业+经销商+金融+电商平台”多方资源整合，进一步激发消费者参与以旧换新活动的热情。

5月17日，全国消费品以旧换新行动——山东站，消费者在家电展区了解以旧换新信息。新华社记者 李紫恒 摄

5月17日，全国消费品以旧换新行动——山东站启动，消费者在家电展区了解以旧换新信息。新华社记者 李紫恒 摄

以旧换新补贴叠加地方消费券，引起一波绿色消费新潮流。在政策鼓励下，许多消费者选择把家中的旧家电、旧汽车、家居产品更换成更加环保、节能的新品。

在广州天河区一卖场，市民吴先生“一口气”把家里的旧空调全都换成了一级能效。他告诉记者:“这次以旧换新真的很划算，用消费券还能省不少钱。”

中国宏观经济研究院研究员刘翔峰表示，促进居民耐用消费品绿色更新和品质升级，广泛开展绿色家庭、绿色社区、绿色出行等创建行动，有助于加快形成简约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式。

健全换新“便民圈” 激活二三线市场潜力

以旧换新的消费券发放，在激活市场潜力的同时，成为拉动经济增长的新动力。相较于北上广这些一线城市，二三线城市在消费券的发放上同样表现积极。

辽宁大连市于5月20日至6月30日发放总额2000万元的汽车消费券和1000万元的家电以旧换新消费券；安徽安庆市于6月6日开始发放惠民消费券，其中汽车消费券200万元总计550张，家电消费券100万元总计2800张；在广东江门市，政府启动了大规模的以旧换新及消费券发放活动，补贴总资金500万元，单个消费者最多可享受补贴总金额2000元。

“在二三线城市，以旧换新消费券得到了较好地推广。”商务部研究院副研究员姜照提出，但由于回收网点不够完善，在一定程度上制约了以旧换新的发展。

他建议，二三线城市结合城市一刻钟便民生活圈建设，合理布局回收网点，健全回收服务体系，进一步提升以旧换新消费券的核销率。

深度下沉县域地区 活跃农村消费市场

在县域地区，以旧换新消费券的派发不仅满足了城乡居民的日常更新需求，更在推动农村地区消费升级等方面发挥出积极作用。

“提了新车，还有以旧换新补贴。”山东济宁市嘉祥县村民王海洋（化名）购置了一台原价8多万元的车，用以旧换新消费券补贴了8000元，经分期置换后，一辆新车仅需支付5万多元。

今年以来，嘉祥县坚持“政策+活动”扩大新能源汽车消费和支持企业开展以旧换新。据统计，全县共举办各类车展活动6场，发放汽车消费券20万元，完成各类新能源汽车销售800余台，实现销售收入5500万元，同比增长20%。

无独有偶，浙江宁波市也从车入手，举办2024汽车消费嘉年华新能源下乡暨农行“千城万店”汽车节活动，配套发放专属以旧换新汽车消费券。

深度下沉，服务县域市场，家电换新也是一个重要方面。“单件商品满1000元即可使用100元的消费券。”在山东泰安市宁阳县，政府通过APP小程序发放了家电、厨卫消费券，为消费者提供实实在在的优惠，有效激发购买热情。

为打好“以旧换新+家电下乡”组合拳，进一步激活农村消费市场，广东汕头市推出家电以旧换新消费券，单件家电最高补贴可达500元。

“消费券在以旧换新活动中扮演了推动者的作用。”姜照表示，通过整合政府、平台、企业等多方资源，为消费者让利，激发了消费者购买升级类商品的意愿，让县乡居民也能够更加便捷地获取新产品，享受更好的生活品质。

(责编：郝帅、吕骞)
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