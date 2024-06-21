人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国质量万里行·青海质量行活动举办

2024年06月21日10:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月21日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，日前，第二届中国质量万里行·青海质量行活动在青海举行。

青海省市场监督管理局党组书记、局长刘兴民表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。市场监管部门直面经营主体和人民群众，既承担着监管职责，也肩负着发展重任。我们要积极为广大经营主体提供有力支持和贴心服务。

他表示，第二届中国质量万里行·青海质量行活动走进绿色算力企业、新能源企业、盐湖企业、青海湖生态旅游建设企业，就是要对接企业在发展新质生产力方面的迫切需要，在建设世界级盐湖产业基地方面的迫切需要，在打造国际生态旅游目的地方面的迫切需要，主动把惠民心的事办实、暖民心的事办细、顺民意事办好。

中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄表示，新质生产力的特点是创新，关键在质优。青海创“新”提“质”，持续开花结果。青海质量行的专家们在这里看到了青海市场监管部门服务新质生产力、培育新质生产力的主动作为和丰硕成效；看到了一个又一个抢抓机遇、乘势而上、生机勃勃、绽放光彩，迈上高质量发展之路的优秀企业代表；看到了青海省立足高原能源、资源优势加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地方面的不懈努力和蓬勃发展态势。

青海省市场监督管理局党组成员、副局长冉庆坤表示，开展中国质量万里行·青海质量行活动，提升企业质量意识，促进产业高质量发展，首先要深化省情认识，青海是“中华水塔”“三江之源”，我们将紧紧围绕省委省政府中心工作，依托资源禀赋、区位优势发挥长处，坚持问题导向、目标导向补短强弱，运用“监管+服务”的手段，有监管、有帮助，有温度、有力度，多方面服务市场主体质量提升。

 

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国质量万里行·青海质量行活动举办
　　人民网北京6月21日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，日前，第二届中国质量万里行·青海质量行活动在青海举行。 青海省市场监督管理局党组书记、局长刘兴民表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。…
政策效应逐步显现 消费增速6个月来首次回升
　　人民网北京6月21日电 （记者栗翘楚）近日，国家统计局公布数据显示，5月份，社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%。 社会消费品零售总额同比增长速度。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部