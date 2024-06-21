人民网北京6月21日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，日前，第二届中国质量万里行·青海质量行活动在青海举行。

青海省市场监督管理局党组书记、局长刘兴民表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。市场监管部门直面经营主体和人民群众，既承担着监管职责，也肩负着发展重任。我们要积极为广大经营主体提供有力支持和贴心服务。

他表示，第二届中国质量万里行·青海质量行活动走进绿色算力企业、新能源企业、盐湖企业、青海湖生态旅游建设企业，就是要对接企业在发展新质生产力方面的迫切需要，在建设世界级盐湖产业基地方面的迫切需要，在打造国际生态旅游目的地方面的迫切需要，主动把惠民心的事办实、暖民心的事办细、顺民意事办好。

中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄表示，新质生产力的特点是创新，关键在质优。青海创“新”提“质”，持续开花结果。青海质量行的专家们在这里看到了青海市场监管部门服务新质生产力、培育新质生产力的主动作为和丰硕成效；看到了一个又一个抢抓机遇、乘势而上、生机勃勃、绽放光彩，迈上高质量发展之路的优秀企业代表；看到了青海省立足高原能源、资源优势加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地方面的不懈努力和蓬勃发展态势。

青海省市场监督管理局党组成员、副局长冉庆坤表示，开展中国质量万里行·青海质量行活动，提升企业质量意识，促进产业高质量发展，首先要深化省情认识，青海是“中华水塔”“三江之源”，我们将紧紧围绕省委省政府中心工作，依托资源禀赋、区位优势发挥长处，坚持问题导向、目标导向补短强弱，运用“监管+服务”的手段，有监管、有帮助，有温度、有力度，多方面服务市场主体质量提升。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经