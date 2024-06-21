人民网北京6月21日电 （欧阳易佳）近日，水利部联合交通运输部印发《关于开展高速公路服务区“节水驿站”建设试点工作的通知》（以下简称《通知》），合力打造一批国家级高速公路服务区“节水驿站”。

《通知》明确各省区共选取不多于310个代表性强、基础条件好的高速公路服务区申报试点建设，将其建设成为节水器具普及、用水管理精细、节水氛围浓厚的节水宣传窗口阵地，形成可复制推广的高速公路服务区节水建设和管理模式。

按照《通知》要求，试点高速公路服务区单位车次用水量应控制在30升以内，一级水表安装率为100%，二级水表安装率达到95%，管网漏损率不超过2%。《通知》还从加强节水设施建设、加强非常规水利用、实施用水精细化管理、强化节水宣传教育等方面明确了试点建设内容。

高速公路服务区“节水驿站”试点将在2024年11月底前完成建设任务。交通运输部、水利部将加强对试点工作的指导与支持，通过多种形式广泛宣传试点建设经验，发挥高速公路服务区“节水驿站”宣传窗口作用，增强全社会爱水、惜水、节水意识。

(责编：杨曦、吕骞)

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