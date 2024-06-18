人民网记者 乔雪峰

快递业作为我国经济的一个晴雨表，直接反映我国经济的活跃程度。近年来，我国快递业抓住发展机遇，不断提升服务品质，优化丰富服务场景，进一步满足了人民群众的刚性消费需求。

记者从国家邮政局获悉，今年前五个月，快递市场呈现出稳中有进、稳中向好的特点，月均业务量超130亿件，特别是5月份，快递业务量完成147.8亿件，继今年1月创造单月快递业务量历史新高后，再次刷新月度业务量规模记录，进一步凸显快递行业规模加快扩大，发展动力持续释放的良好态势，折射出我国经济正延续恢复性增长、回升向好态势。

目前，我国已建成覆盖全国、深入乡村、通达全球的世界最大规模邮政快递网络。今年以来，快递业不断下沉服务网络，加快推进快递进村，主动适应农产品“品多、质鲜、量大”的特点，加大冷链投入，优化运输路径，延伸服务链条，提升了农村地区服务能力水平，推动了农产品寄递业务规模化发展。

在福建，除沿海城市主城区外，全省所有符合条件的县（市、区）今年将实现农村客货邮融合发展100％覆盖，有效解决农民群众幸福出行、物流配送、寄递服务3个“最后一公里”和“第一公里”问题，打造农村客货邮融合发展福建样板。

在三明市将乐县常口村客货邮网点，来自旅行团的游客张阿姨买了五斤竹荪和羊肚菌，直接打包寄送回福州。近年来，将乐县抓住文旅发展的契机，大力发展文旅康养产业，游客数量不断增长，带火了农特产品销售。将乐县常口村、西湖村打造“客货邮＋网红直播”服务点，推动“客货邮＋农特产品”供应链深度融合，清语橙等农特产品的产、运、销上行服务能力明显提升，每年可为村民增收约30万元、村集体增收约100万元。

近日，家住贵州省遵义市汇川区泗渡镇松杉村的袁大爷来到家附近的初心快捷超市，给在广东深圳工作的小女儿寄了5斤自家做的糟辣椒。“过去给孩子们寄东西，得走很远才有快递网点。自从这里改造成交邮融合综合服务站后，寄东西方便多了。”袁大爷说。

初心快捷超市负责人冯光勋一边给袁大爷开快递单据，一边安排人手把刚从镇上物流供配中心运回来的包裹分拣入库。“我们这里原来只是帮忙代收快递，经过改造后，所有快递都能收寄，客流量增长了，生意也更好了。”冯光勋说。

2023年，汇川区交通运输局联合区供销合作社等多部门，对松杉村供销社进行升级改造，建立了交邮融合物流末端网点初心快捷超市，助力快递进村。“这里具备商超、快递收寄、供销服务等功能，日均快件量达300余件，村民足不出村就可以享受快递物流服务。”冯光勋介绍。

国家邮政局相关负责人表示，我国快递业还不断培育发展新质生产力，以科技创新推动产业创新，加快推进大型分拨中心智能化改造，迅速应用无人仓、无人车、无人机等智能设备，行业信息化、智能化水平不断提高，运输效率、服务质量得到有效提升。

(责编：杨曦、吕骞)

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