人民网记者 王连香

近日，全国铁路实行了新的列车运行图。调图后全国铁路安排图定旅客列车12690列，较现图增加205列；开行货物列车22595列，较现图增加74列，铁路客货运输效率进一步提升。

据国铁集团运输部负责人介绍，此次调图是铁路部门对全国铁路列车运行方案进行的一次优化调整，铁路网整体功能进一步提升，客货运输能力进一步增强。

那么此次高铁调图后，铁路客货运输还有哪些“新变化”？

记者梳理发现，调图后，升级版复兴号智能动车组在京沪高铁上线运行；京广高铁全线实现复兴号动车组列车按时速350公里高标运营；京港、沪港夕发朝至高铁动卧列车正式通车……

“复兴号智能动车组技术提升版列车不仅列车席位增加，而且旅客使用空间扩大、服务功能优化，将为旅客带来更舒适的出行体验。”国铁集团相关负责人表示。

香港西九龙至北京西D910次高铁列车。中国铁路北京局供图

据了解，京港、沪港夕发朝至高铁动卧列车正式通车后，旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达。

香港西九龙至北京西高铁动卧车厢。中国铁路北京局供图

数据显示，今年1至5月，全国铁路发送旅客17.3亿人次，同比增长20.2%。“八纵八横”高铁网主通道已建成80%、在建15%，路网布局和结构功能不断优化，高铁的快速发展吸引大量客流通过铁路实现出行。

全国铁路调图后，让旅客出行更便捷，进一步增强客运能力；与此同时，交通互联互通，也为我国经济发展注入了“新动能”。

——兰新高铁增开乌鲁木齐至峨眉、西安间快速旅客列车各2列；在南宁东至北京西间首次开行夕发朝至动卧列车2列等新增开的高铁列车，将积极促进西部区域经贸往来。

——首次开行乌兰浩特至青岛北普速旅客列车、沈阳北至汉口动车组列车等，进一步强化东北地区与其他区域互联互通。

——武汉、郑州至杭州及黄山至上海、南京、合肥、杭州等方向安排动车组列车38列；九华山、黄山西站分别停靠动车组列车29列、24列等助力了沿线旅游经济发展。

——新增铺画重庆、武汉、义乌、广州等与德国杜伊斯堡、波兰华沙间全程时刻表中欧班列，保障国际供应链产业链稳定畅通。

国铁集团运输部相关负责人介绍，铁路运输通过调图来增加列车开行数量、扩大通达范围，提高线路和车辆通过能力，提高机车车辆周转效率，不断提升全国铁路网整体功能，更好服务经济社会发展和人民群众出行需求。

(责编：王连香、吕骞)

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