人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上新啦！全国铁路调图惠民生促发展

人民网记者 王连香
2024年06月18日14:56 | 来源：人民网
小字号

近日，全国铁路实行了新的列车运行图。调图后全国铁路安排图定旅客列车12690列，较现图增加205列；开行货物列车22595列，较现图增加74列，铁路客货运输效率进一步提升。

据国铁集团运输部负责人介绍，此次调图是铁路部门对全国铁路列车运行方案进行的一次优化调整，铁路网整体功能进一步提升，客货运输能力进一步增强。

那么此次高铁调图后，铁路客货运输还有哪些“新变化”？

记者梳理发现，调图后，升级版复兴号智能动车组在京沪高铁上线运行；京广高铁全线实现复兴号动车组列车按时速350公里高标运营；京港、沪港夕发朝至高铁动卧列车正式通车……

“复兴号智能动车组技术提升版列车不仅列车席位增加，而且旅客使用空间扩大、服务功能优化，将为旅客带来更舒适的出行体验。”国铁集团相关负责人表示。

香港西九龙至北京西D910次高铁列车。中国铁路北京局供图

香港西九龙至北京西D910次高铁列车。中国铁路北京局供图

据了解，京港、沪港夕发朝至高铁动卧列车正式通车后，旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达。

香港西九龙至北京西高铁动卧车厢。中国铁路北京局供图

香港西九龙至北京西高铁动卧车厢。中国铁路北京局供图

数据显示，今年1至5月，全国铁路发送旅客17.3亿人次，同比增长20.2%。“八纵八横”高铁网主通道已建成80%、在建15%，路网布局和结构功能不断优化，高铁的快速发展吸引大量客流通过铁路实现出行。

全国铁路调图后，让旅客出行更便捷，进一步增强客运能力；与此同时，交通互联互通，也为我国经济发展注入了“新动能”。

——兰新高铁增开乌鲁木齐至峨眉、西安间快速旅客列车各2列；在南宁东至北京西间首次开行夕发朝至动卧列车2列等新增开的高铁列车，将积极促进西部区域经贸往来。

——首次开行乌兰浩特至青岛北普速旅客列车、沈阳北至汉口动车组列车等，进一步强化东北地区与其他区域互联互通。

——武汉、郑州至杭州及黄山至上海、南京、合肥、杭州等方向安排动车组列车38列；九华山、黄山西站分别停靠动车组列车29列、24列等助力了沿线旅游经济发展。

——新增铺画重庆、武汉、义乌、广州等与德国杜伊斯堡、波兰华沙间全程时刻表中欧班列，保障国际供应链产业链稳定畅通。

国铁集团运输部相关负责人介绍，铁路运输通过调图来增加列车开行数量、扩大通达范围，提高线路和车辆通过能力，提高机车车辆周转效率，不断提升全国铁路网整体功能，更好服务经济社会发展和人民群众出行需求。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上新啦！全国铁路调图惠民生促发展
　　近日，全国铁路实行了新的列车运行图。调图后全国铁路安排图定旅客列车12690列，较现图增加205列；开行货物列车22595列，较现图增加74列，铁路客货运输效率进一步提升。…
单月快递业务量再创历史新高 折射我国经济持续回升向好
　　快递业作为我国经济的一个晴雨表，直接反映我国经济的活跃程度。近年来，我国快递业抓住发展机遇，不断提升服务品质，优化丰富服务场景，进一步满足了人民群众的刚性消费需求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部