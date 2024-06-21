人民网北京6月21日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家市场监督管理总局介绍《公平竞争审查条例》有关情况。国家市场监督管理总局反垄断总监许新建表示，《公平竞争审查条例》（以下简称《条例》）已正式发布，并将于今年8月1日起施行。此项条例的公布对于加快建设全国统一大市场、保障各类经营主体依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争，具有十分重要的意义。

2016年，国务院印发了《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》，要求行政机关和法律法规授权具有管理公共事务职能的组织在起草涉及经营主体经营活动的政策措施时应当进行公平竞争审查。许新建表示，这8年来，这项制度的实施对于促进有效市场和有为政府的更好结合，推动国内市场高效畅通，发挥了重要作用。

许新建强调，2022年修改的反垄断法明确国家要建立健全公平竞争审查制度，在这8年时间的基础上，司法部、市场监管总局起草了《公平竞争审查条例》的草案。《条例》在起草过程中始终坚持问题导向和目标导向，一方面致力于回应经营主体的关切，从市场准入和退出、商品要素的自由流动、生产经营成本和生产经营行为四个方面，一共确定了19项政策措施中不得包含的内容。另一方面致力于解决公平审查制度刚性约束不足的问题，进一步健全制度的实施机制，强化监督保障措施，推动制度落实落地，更大力度打破地区封锁和行业垄断。《条例》的出台是公平竞争审查制度法治化的重要里程碑，也标志着公平竞争审查工作进入了一个崭新的阶段。

许新建表示，随着《条例》的全面落实和深入实施，加快建设全国统一大市场的公平竞争制度基础将更加坚实，惠及各类经营主体的政策措施将更加公平，我国营商环境市场化、法治化、国际化水平将得到进一步提升。

(责编：郝帅、吕骞)

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