人民网记者 杨曦

6月17日，国家统计局发布了5月份国民经济运行数据。生产供给稳步增加、市场需求稳中有升、就业物价总体稳定、转型升级态势向好……在宏观政策效应持续释放、外需改善以及“五一”假期等因素带动下，5月份，国民经济延续回升向好态势，运行总体平稳。

生产需求持续改善

从主要经济指标运行情况看，5月份，服务业、消费和进出口都有所回升，工业生产保持较快增长，转型升级持续推进。

看生产——

生产供给稳步增加。全国夏收进展顺利，夏粮有望再获丰收；工业保持较快增长，九成地区、八成行业、近六成产品实现同比增长；服务业增速回升，“五一”假期带动交通运输仓储邮政业、住宿和餐饮业、批发和零售业生产指数增速加快。

看需求——

市场需求稳中有升。从消费看，受“五一”假日、消费品以旧换新政策显效等因素影响，5月份社会消费品零售总额同比增速加快；从投资看，1至5月份固定资产投资同比增长4.0%，制造业投资、高技术产业投资保持较快增长；从外贸看，进出口增速加快，前5个月，进出口累计规模创历史同期新高。

“同时也要看到，当前外部环境复杂性严峻性有所上升，国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强。”国家统计局新闻发言人刘爱华表示，下一步，要加快培育和发展新质生产力，切实巩固和增强经济回升向好态势。

转型升级态势明显

在科技创新持续赋能高质量发展的趋势下，我国制造业高端化、智能化、绿色化转型态势明显，新质生产力继续培育壮大。

数据显示，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%，快于全部规模以上工业4.4个百分点。智能制造和网络消费等相关领域增势良好，5月份，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长75.0%，智能车载设备制造行业增加值增长19.7%。绿色低碳转型扎实推进，能源供应清洁化低碳化持续加力，1至5月份清洁电力投资同比增长32.9%。

从固定资产投资来看，结构也在持续优化。在制造业高端化、智能化、绿色化推动下，制造业投资延续了年初以来较快的增长态势。在大规模设备更新政策的有力支持下，设备工器具购置投资增势良好。1至5月份，制造业技术改造投资同比增长10%。高技术产业投资持续加力，1至5月份，高技术产业投资同比增长11.5%。

刘爱华分析，从近期看，下阶段有利于投资稳定增长的因素还在逐渐增多，投资有望继续保持规模扩大、结构优化的走势。

延续向好态势有支撑

近期，多家国际机构、国际组织纷纷上调对中国经济全年增长预期，世界银行上调2024年中国经济增速的预期到4.8%，国际货币基金组织将今年中国经济增速的预期上调到了5%……这反映出国际社会对中国经济增长前景的信心。

“从下一阶段各种因素来看，尽管外部环境复杂多变，国内经济也面临一些困难和挑战，但是经济回升向好、长期向好的基本面没有改变，从生产需求、政策支撑等因素分析，经济有望继续延续回升向好的态势。”刘爱华分析，具体体现在以下三个方面：

从生产看，创新的动能不断培育增强，产业转型升级扎实推进，现代服务业和先进制造业加快融合，制造业高端化智能化绿色化水平也不断提升。同时，新投资保持较快增长，新产业、新产品、新模式较快增长，持续为经济发展注入新的动能。

从需求方面看，国内需求有望继续恢复。消费方面，随着促消费政策的落实落细和消费场景的创新拓展，消费潜力有望进一步释放。投资方面，随着“两重”建设项目陆续下达开工，资金保障力度加大，实物工作量加快形成，投资规模将继续稳步扩大。

从政策支撑看，宏观政策效力持续显现。今年以来，各地区各部门贯彻落实党中央的决策部署，密集出台和抓紧落实了一系列宏观调控政策，为促进经济回升向好发挥了重要作用。随着政策进一步落实落地落细，相关政策效能还将进一步释放，持续助力实体经济发展。

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(责编：杨曦、吕骞)

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