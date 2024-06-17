人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦5月份国民经济数据

财经观察：主要指标改善 经济向好态势有望延续

人民网记者 杨曦
2024年06月17日13:38 | 来源：人民网
小字号

6月17日，国家统计局发布了5月份国民经济运行数据。生产供给稳步增加、市场需求稳中有升、就业物价总体稳定、转型升级态势向好……在宏观政策效应持续释放、外需改善以及“五一”假期等因素带动下，5月份，国民经济延续回升向好态势，运行总体平稳。

生产需求持续改善

从主要经济指标运行情况看，5月份，服务业、消费和进出口都有所回升，工业生产保持较快增长，转型升级持续推进。

看生产——

生产供给稳步增加。全国夏收进展顺利，夏粮有望再获丰收；工业保持较快增长，九成地区、八成行业、近六成产品实现同比增长；服务业增速回升，“五一”假期带动交通运输仓储邮政业、住宿和餐饮业、批发和零售业生产指数增速加快。

看需求——

市场需求稳中有升。从消费看，受“五一”假日、消费品以旧换新政策显效等因素影响，5月份社会消费品零售总额同比增速加快；从投资看，1至5月份固定资产投资同比增长4.0%，制造业投资、高技术产业投资保持较快增长；从外贸看，进出口增速加快，前5个月，进出口累计规模创历史同期新高。

“同时也要看到，当前外部环境复杂性严峻性有所上升，国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强。”国家统计局新闻发言人刘爱华表示，下一步，要加快培育和发展新质生产力，切实巩固和增强经济回升向好态势。

转型升级态势明显

在科技创新持续赋能高质量发展的趋势下，我国制造业高端化、智能化、绿色化转型态势明显，新质生产力继续培育壮大。

数据显示，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%，快于全部规模以上工业4.4个百分点。智能制造和网络消费等相关领域增势良好，5月份，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长75.0%，智能车载设备制造行业增加值增长19.7%。绿色低碳转型扎实推进，能源供应清洁化低碳化持续加力，1至5月份清洁电力投资同比增长32.9%。

从固定资产投资来看，结构也在持续优化。在制造业高端化、智能化、绿色化推动下，制造业投资延续了年初以来较快的增长态势。在大规模设备更新政策的有力支持下，设备工器具购置投资增势良好。1至5月份，制造业技术改造投资同比增长10%。高技术产业投资持续加力，1至5月份，高技术产业投资同比增长11.5%。

刘爱华分析，从近期看，下阶段有利于投资稳定增长的因素还在逐渐增多，投资有望继续保持规模扩大、结构优化的走势。

延续向好态势有支撑

近期，多家国际机构、国际组织纷纷上调对中国经济全年增长预期，世界银行上调2024年中国经济增速的预期到4.8%，国际货币基金组织将今年中国经济增速的预期上调到了5%……这反映出国际社会对中国经济增长前景的信心。

“从下一阶段各种因素来看，尽管外部环境复杂多变，国内经济也面临一些困难和挑战，但是经济回升向好、长期向好的基本面没有改变，从生产需求、政策支撑等因素分析，经济有望继续延续回升向好的态势。”刘爱华分析，具体体现在以下三个方面：

从生产看，创新的动能不断培育增强，产业转型升级扎实推进，现代服务业和先进制造业加快融合，制造业高端化智能化绿色化水平也不断提升。同时，新投资保持较快增长，新产业、新产品、新模式较快增长，持续为经济发展注入新的动能。

从需求方面看，国内需求有望继续恢复。消费方面，随着促消费政策的落实落细和消费场景的创新拓展，消费潜力有望进一步释放。投资方面，随着“两重”建设项目陆续下达开工，资金保障力度加大，实物工作量加快形成，投资规模将继续稳步扩大。

从政策支撑看，宏观政策效力持续显现。今年以来，各地区各部门贯彻落实党中央的决策部署，密集出台和抓紧落实了一系列宏观调控政策，为促进经济回升向好发挥了重要作用。随着政策进一步落实落地落细，相关政策效能还将进一步释放，持续助力实体经济发展。

相关新闻：

5月份国民经济延续回升向好态势

财经观察：5月多组数据持续释放经济运行积极信号

财经观察：CPI连续4个月同比增长 物价温和回升有望延续

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：主要指标改善 经济向好态势有望延续
　　6月17日，国家统计局发布了5月份国民经济运行数据。生产供给稳步增加、市场需求稳中有升、就业物价总体稳定、转型升级态势向好……在宏观政策效应持续释放、外需改善以及“五一”假期等因素带动下，5月份，国民经济延续回升向好态势，运行总体平稳。…
聚焦青年心理健康 社交平台联合专业力量开启公益行动
　　人民网北京6月17日电 （记者许维娜）当前，年轻人面临的情绪与心理健康问题，如内耗、焦虑、孤独感等，已逐渐凸显为社会各界共同关注的重要议题。 根据《2023年度中国精神心理健康》蓝皮书数据显示，我国群众心理健康问题日益凸显，其中，作为全社会关注重点的年轻群体，心理健康问题尤为突出，并呈现越发低龄的趋势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部