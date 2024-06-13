人民网记者 杨曦

国家统计局12日发布数据显示，5月份，CPI同比上涨0.3%。从今年以来的运行轨迹看，CPI已连续4个月实现同比增长，居民消费价格进一步企稳。

数据来源：国家统计局

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，5月份，消费市场运行总体平稳，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨的态势。从环比看，CPI下降0.1%，降幅小于近十年同期平均下降0.2%的水平。

5月份，构成CPI的八大类商品和服务价格中，有六大类的价格均同比上涨。

“整体看，5月CPI呈现‘食品强，能源弱、核心稳’的格局。”中国民生银行首席经济学家温彬分析，天气与周期性供给因素导致5月食品强于季节性，对CPI形成了明显支撑；核心CPI整体平稳，618降价提前以及节日过后服务回落，是核心CPI小幅回落的额外扰动因素。

从PPI来看，5月PPI同比降幅明显收窄，环比改变了前6个月连续下降的趋势。

受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响，5月份PPI环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%，同比降幅收窄1.1个百分点。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，5月工业领域供需改善带来工业品价格进一步改善。一方面，终端消费需求回暖，并逐步向上游传导，企业增加原材料等商品库存；另一方面，国内工业部门长时间去库存，工业品市场供给整体改善。

温彬认为，PPI略强于市场预期，主要是外部价格传导和去年低基数效应所致。下一阶段，在去年低基数效应持续作用下，未来数月PPI同比跌幅仍将收窄。

综合来看，CPI企稳改善，PPI同比降幅持续收窄，表明消费需求处于持续恢复态势，国内供需趋向平衡。

近期，一揽子稳经济政策仍在持续发力，着力扩大国内需求，提振市场信心。商务部联合多部门相继出台《2024年家政兴农行动工作方案》《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》；工业和信息化部等五部门联合开展2024年新能源汽车下乡活动……

展望下阶段，业内普遍认为，物价仍将保持温和回升的态势。

“随着我国经济运行持续回升向好，大规模设备更新和消费品以旧换新等促进居民消费、扩大有效投资政策进一步落地显效，国内需求将持续恢复，预计物价总水平将保持温和回升态势。”国家发展改革委价格监测中心分析预测处处长张学武表示。

周茂华认为，目前物价温和增长，反映出供需正朝平衡方向发展，年内物价有望延续温和回升态势。

川财证券首席经济学家陈雳分析指出，下半年PPI将延续同比降幅收窄的大趋势，但过程中可能出现反复，大规模设备更新等政策将持续成为工业生产的拉动力，促进生产资料价格企稳回升。

(责编：杨曦、吕骞)

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