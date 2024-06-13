人民网记者 李栋

春争日，夏争时。夏日麦田，机声隆隆，当前全国麦收进度已近八成。各地抢抓晴好天气抢收抢种，全国供销合作社系统充分发挥农业社会化服务领域优势，全力以赴保障粮食生产，推动农民从“丰收在田”为“丰收到手”。

助力抢收 确保夏粮颗粒归仓

眼下，小麦主产区正从南到北迎来收获。最新农情调度数据显示，当前全国麦收进度近八成，预计全国小麦大规模机收6月下旬结束。

“500多亩麦子，4台收割机1天就全部收完了。”在安徽颍上县新庄村，完成小麦抢收的种植大户李伟心情舒畅。今年农机数量充足，是多数种粮农民的直观感受。

在安徽、河南等地麦收一线，中国供销集团所属中国农业生产资料集团有限公司调度200余名收割机手组成跨区作业队，夜以继日开展小麦机收作业。

“今年的农业社会化服务半径已扩充到安徽全省8市。”中国农资·阜阳服务中心负责人白庆宇介绍说，通过调配80余台联合收割机开展麦收作业，承接的颍上县近7万亩小麦已全部完成机收。

数据显示，自5月下旬以来，中国供销集团累计调度2万余家基层为农服务网点、1400余名服务人员连续奋战田间一线、出动近400台农机具，全力护航“三夏”农业生产。

助力收储 确保“好收成”变“好收入”

粮食晾晒存储环节是粮食生产的终端环节，也是种粮赚钱与否最关键的环节，粮食晾晒储存好不好，直接影响农户种粮收益。目前，各地供销合作社充分利用为农服务中心粮食烘干、仓储等设施，做好小麦晾晒、烘干、储存工作，最大限度减少产后损失，帮助农民把“好收成”变成“好收入”。

在位于山东泰安市的岱岳区供销合作社所属岱供为农服务中心，一座近28米高的负压式烘干塔正在轰隆隆地作业，紧挨着烘干塔的是一处能储粮2.5万吨的粮库。

“以前割了麦子得晾晒6天—7天，最怕遇上连阴天。现在烘干塔建成了，我们踏实了”。说起当前农业设施的不断更新，村民翟现伟感慨万千。

“烘干塔启动后可24小时连续作业，日烘干粮食达400吨，有效解决了周边农户湿粮的烘干问题。”岱岳区供销合作社主任李东涛介绍。

山东省供销合作社系统数据显示：全省供销合作社共建有为农服务中心660多个，目前共配备烘干设备525台（套）、日烘干能力达6.4万吨、粮食周转能力97万吨、存储能力64万吨，全力帮助农户实现“丰收在望”到“丰收在手”。

助力夏种 确保农资供得上、用得好

小麦颗粒归仓，夏种夏管压茬推进。眼下，各地栽插中稻、抢播玉米、大豆等秋熟作物，各地供销合作社积极送肥下乡，送技上门，因地制宜做好代育代插、代耕代种、生产托管等服务，切实助力做好夏种夏管各项工作。

夏种连着夏种，夏种农资够不够、好不好关系着秋粮的产量。这几天，在河南省洛阳市孟津区白鹤镇马院村，种粮大户刘武超收到了从当地供销合作社订购的15吨复合肥料。

“我种植了近800亩小麦，供销社的肥料送得及时，质量过硬，能够保障今年玉米的播种进度。”刘武超说。

据了解，河南省供销合作社系统积极做好农资供应服务，利用与省内外化肥生产厂家、大型农资企业长期合作的渠道优势，及时购进备好各类农资商品。

统计数字显示：截至5月底，河南供销系统累计购进各类肥料213万吨、各类农药3400吨、农膜6550吨，约占该省社会需求量的52%、13%、15%。

“‘三夏’期间，全系统充分发挥农资流通主渠道作用，依托4500多家农资企业，近20万个农资经营网点，加快把农资送往田间地头，确保在重要时节、关键时刻，肥料能够供得上、用得好，同时全系统农技服务人员均已下沉到一线，精准精细为农户提供生产技术指导服务。”全国供销合作社相关负责人说。

(责编：杨曦、高雷)

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