人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

提升非物质文化遗产传承水平 福鼎白茶走进北京

2024年06月13日11:03 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月13日电 （记者许维娜）近日，多款福鼎白茶走进北京，多位嘉宾受邀品鉴。福鼎市人大常委会原主任，福鼎市茶叶协会党支部书记陈兴华介绍，福鼎是世界白茶的发源地和核心产区，是“中国白茶之乡”。

福鼎市人大常委会原主任，福鼎市茶叶协会党支部书记陈兴华。主办方供图

福鼎市人大常委会原主任，福鼎市茶叶协会党支部书记陈兴华。主办方供图

据了解，2011年，福鼎白茶制作技艺列入第三批国家级非物质文化遗产名录。2022年11月29日，中国传统制茶技艺及其相关习俗（福鼎白茶制作技艺）成功入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

数据显示，截至2023年，福鼎市茶园面积36.2万亩，茶叶总产量3.2万吨，其中白茶产量2.3万吨，茶产业综合产值超过150亿元，白茶产业成为福鼎乡村振兴的支柱产业。相关报告还显示，2024年福鼎白茶品牌价值70.66亿元，较2023年度增加了9.96亿元，涨幅16.40%。

另据了解，今年10月，将有50位福鼎白茶制作技艺非遗传承人前往古都西安，与陕西蓝田千年白茶进行一场“千年白茶 重返古都”的主题活动，届时开展大众审评活动与广大茶友进行互动。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全力抢收助力夏种 供销系统服务“三夏”共绘丰景图
　　春争日，夏争时。夏日麦田，机声隆隆，当前全国麦收进度已近八成。…
提升非物质文化遗产传承水平 福鼎白茶走进北京
　　人民网北京6月13日电 （记者许维娜）近日，多款福鼎白茶走进北京，多位嘉宾受邀品鉴。福鼎市人大常委会原主任，福鼎市茶叶协会党支部书记陈兴华介绍，福鼎是世界白茶的发源地和核心产区，是“中国白茶之乡”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部