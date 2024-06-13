人民网北京6月13日电 （记者许维娜）近日，多款福鼎白茶走进北京，多位嘉宾受邀品鉴。福鼎市人大常委会原主任，福鼎市茶叶协会党支部书记陈兴华介绍，福鼎是世界白茶的发源地和核心产区，是“中国白茶之乡”。

福鼎市人大常委会原主任，福鼎市茶叶协会党支部书记陈兴华。主办方供图

据了解，2011年，福鼎白茶制作技艺列入第三批国家级非物质文化遗产名录。2022年11月29日，中国传统制茶技艺及其相关习俗（福鼎白茶制作技艺）成功入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

数据显示，截至2023年，福鼎市茶园面积36.2万亩，茶叶总产量3.2万吨，其中白茶产量2.3万吨，茶产业综合产值超过150亿元，白茶产业成为福鼎乡村振兴的支柱产业。相关报告还显示，2024年福鼎白茶品牌价值70.66亿元，较2023年度增加了9.96亿元，涨幅16.40%。

另据了解，今年10月，将有50位福鼎白茶制作技艺非遗传承人前往古都西安，与陕西蓝田千年白茶进行一场“千年白茶 重返古都”的主题活动，届时开展大众审评活动与广大茶友进行互动。

(责编：杨曦、高雷)

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