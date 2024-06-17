人民网北京6月17日电 （记者许维娜）当前，年轻人面临的情绪与心理健康问题，如内耗、焦虑、孤独感等，已逐渐凸显为社会各界共同关注的重要议题。

根据《2023年度中国精神心理健康》蓝皮书数据显示，我国群众心理健康问题日益凸显，其中，作为全社会关注重点的年轻群体，心理健康问题尤为突出，并呈现越发低龄的趋势。

眼下，多方力量正聚焦于年轻人的情绪管理。以新型社交平台Soul App为例，近期，其邀请上海市精神卫生中心入驻，通过互动及线上情绪疗愈派对，提供心理支持。同时，双方合作举办“心理医诗”线下治愈诗歌展，邀请诗人余秀华展陈治愈诗歌，营造温馨艺术氛围，传递温暖与治愈，呼吁重视心理健康。

年轻人应该如何应对压力、焦虑等问题？

“情绪是身体的一部分，很多人习惯于压抑它、发泄它，偏偏不懂得接纳它。”Soul App相关负责人表示，希望借助本次合作，帮助更多年轻人正视自己真正的精神和情绪诉求，探讨生活中遇到的困惑和无处安放的焦虑情绪，学会与情绪正确相处。

如何使用户身临其境并系统地理解自己的情绪？

Soul App上线“情绪挂号处：和宛平南路600号对话”活动H5，仿照挂号问诊体验，通过9个问题及反馈帮助用户理解情绪。同时发布《2024年Z世代职场心理健康报告》，展示年轻人职场心理状况。上述负责人表示，下一步，企业将继续推出公益行动，与年轻人和社会同频共振。

(责编：方经纶、吕骞)

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