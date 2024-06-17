人民网北京6月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，5月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产保持平稳。

原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产降幅继续收窄，进口保持较快增长。5月份，规上工业原煤产量3.8亿吨，同比下降0.8%，降幅比4月份收窄2.1个百分点；日均产量1238.2万吨。进口煤炭4382万吨，同比增长10.7%。

1—5月份，规上工业原煤产量18.6亿吨，同比下降3.0%。进口煤炭2.0亿吨，同比增长12.6%。

原油生产平稳增长，进口由增转降。5月份，规上工业原油产量1815万吨，同比增长0.6%，增速比4月份放缓0.7个百分点；日均产量58.5万吨。进口原油4697万吨，同比下降8.7%。

1—5月份，规上工业原油产量8910万吨，同比增长1.8%。进口原油22903万吨，同比下降0.4%。

原油加工降幅收窄。5月份，规上工业原油加工量6052万吨，同比下降1.8%，降幅比4月份收窄1.5个百分点；日均加工195.2万吨。1—5月份，规上工业原油加工量30177万吨，同比增长0.3%。

天然气生产稳定增长，进口保持较快增长。5月份，规上工业天然气产量203亿立方米，同比增长6.3%，增速比4月份加快3.1个百分点；日均产量6.5亿立方米。进口天然气1133万吨，同比增长7.1%。

1—5月份，规上工业天然气产量1033亿立方米，同比增长5.2%。进口天然气5428万吨，同比增长17.4%。

规上工业电力生产保持稳定

5月份，规上工业发电量7179亿千瓦时，同比增长2.3%，增速比4月份放缓0.8个百分点；规上工业日均发电231.6亿千瓦时。1—5月份，规上工业发电量36570亿千瓦时，同比增长5.5%。

分品种看，5月份，规上工业火电、核电由增转降，水电、太阳能发电增速加快，风电降幅收窄。其中，规上工业火电同比下降4.3%，4月份为增长1.3%；规上工业水电增长38.6%，增速比4月份加快17.6个百分点；规上工业核电下降2.4%，4月份为增长5.9%；规上工业风电下降3.3%，降幅比4月份收窄5.1个百分点；规上工业太阳能发电增长29.1%，增速比4月份加快7.7个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

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