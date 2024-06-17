人民网北京6月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布数据显示，5月份，国民经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支平衡，转型升级持续，运行总体平稳。

“总的来看，5月份，经济运行总体平稳，主要指标有所回升，新动能较快成长。但也要看到，当前外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。”国家统计局新闻发言人刘爱华表示，下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，因地制宜发展新质生产力，坚定不移深化改革扩大开放，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好

5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长3.6%；股份制企业增长6.4%，外商及港澳台投资企业增长2.5%；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长36.3%、33.6%、17.3%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，企业生产经营活动预期指数为54.3%。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20947亿元，同比增长4.3%。

服务业持续恢复，现代服务业发展较好

5月份，全国服务业生产指数同比增长4.8%，比上月加快1.3个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业生产指数同比分别增长12.9%、8.8%、5.6%、5.0%，分别比上月加快2.1、2.7、1.3和1.5个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.0%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长8.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.5%；服务业业务活动预期指数为57.0%。其中，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售增速回升，升级类商品销售增长较快

5月份，社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点；环比增长0.51%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额34111亿元，同比增长3.7%；乡村消费品零售额5100亿元，增长4.1%。按消费类型分，商品零售34937亿元，增长3.6%；餐饮收入4274亿元，增长5.0%。部分升级类商品销售增长较快，限额以上单位体育、娱乐用品类，化妆品类，通讯器材类，家用电器和音像器材类商品零售额分别增长20.2%、18.7%、16.6%和12.9%。1-5月份，社会消费品零售总额195237亿元，同比增长4.1%。全国网上零售额57669亿元，同比增长12.4%。其中，实物商品网上零售额48280亿元，增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.7%。1-5月份，服务零售额同比增长7.9%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）188006亿元，同比增长4.0%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.6%。分领域看，基础设施投资同比增长5.7%，制造业投资增长9.6%，房地产开发投资下降10.1%。全国新建商品房销售面积36642万平方米，同比下降20.3%；新建商品房销售额35665亿元，下降27.9%。分产业看，第一产业投资同比增长3.0%，第二产业投资增长12.5%，第三产业投资同比持平。民间投资增长0.1%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.9%。高技术产业投资同比增长11.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.4%、14.3%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长53.1%、10.4%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业投资分别增长32.5%、19.1%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.04%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

5月份，货物进出口总额37077亿元，同比增长8.6%。其中，出口21471亿元，增长11.2%；进口15607亿元，增长5.2%。进出口相抵，贸易顺差5864亿元。1-5月份，货物进出口总额175042亿元，增长6.3%。其中，出口99502亿元，增长6.1%；进口75541亿元，增长6.4%。1-5月份，一般贸易进出口增长5.6%，占进出口总额的比重为65.1%。民营企业进出口增长11.5%，占进出口总额的比重为54.7%，比上年同期提高2.6个百分点。机电产品出口增长7.9%，占出口总额的比重为59.0%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率同比下降

1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.3个百分点。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平，比上年同月下降0.2个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.5%。31个大城市城镇调查失业率为4.9%，分别比上月和上年同月下降0.1、0.6个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。

居民消费价格总体平稳，工业生产者价格降幅收窄

5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅与上月持平；环比下降0.1%。分类别看，食品烟酒价格同比下降1.0%，衣着价格上涨1.6%，居住价格上涨0.2%，生活用品及服务价格上涨0.8%，交通通信价格下降0.2%，教育文化娱乐价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.5%，其他用品及服务价格上涨3.6%。在食品烟酒价格中，鲜果价格下降6.7%，粮食价格上涨0.5%，鲜菜价格上涨2.3%，猪肉价格上涨4.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%。1-5月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。

5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点；环比上涨0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.3%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.4%和3.0%。

(责编：杨曦、吕骞)

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