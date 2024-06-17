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应对高温天气 各地加大电力保供守护“清凉一夏”

人民网记者 杜燕飞
2024年06月17日10:04 | 来源：人民网
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连日来，我国多地出现大范围高温天气，用电负荷较快增长。中央气象台6月17日6时继续发布高温黄色预警：预计17日白天，内蒙古西北部、新疆南疆盆地和东部、河北中南部和东北部、北京、天津、辽宁西部、山东中西部、河南东部和南部、安徽北部、湖北东北部、海南岛大部等地有35至36摄氏度高温天气。

国家能源局数据显示，今年迎峰度夏期间，预计全国最高用电负荷同比增长超1亿千瓦，电力保供面临一定压力。当前，各地各部门正压紧压实责任、加强协调联动，全力保障能源电力供应安全稳定。

——多措并举保障电煤供应，确保机组应发尽发。在甘肃，华能华亭煤业公司陈家沟煤矿压紧压实安全生产责任，提高生产组织效能，保证原煤产出量，加快运煤车辆快捷通畅出矿；在四川，华电四川公司已存煤137万吨，存煤可用64天，截至6月10日，该公司年累计完成发电量176.9亿千瓦时，同比增长5.48%；在河北，作为“西煤东运、北煤南运”重要枢纽港口，截至6月14日，黄骅港今年以来累计煤炭下水完成10044.7万吨，同比增加11.5%；在新疆，截至6月13日，国家能源集团新疆公司“疆煤出区”销量年累计完成981万吨，同比增长60%，保障煤炭运输效能……

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，现阶段煤炭依然是我国的主体能源，尤其是在电力生产领域，全社会70%左右的发电量仍是煤电。从保障能源安全、稳定能源供应的意义上，煤炭发挥着无可替代的“压舱石”“基本盘”作用。

——清洁电源“大显身手”，助力能源电力保供。在长江干流上，三峡集团推动工业互联网平台在乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座梯级水电站部署完毕，水电站运营效率、运行安全可靠性大幅提升，助力迎峰度夏；在重庆，西南地区首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站——蟠龙抽水蓄能电站投产，设计年发电量20.04亿千瓦时、年抽水电量26.72亿千瓦时；在雅砻江流域水风光一体化基地，国投集团雅砻江公司动态优化检修安排，确保电力设备安全稳定运行，截至5月31日，雅砻江梯级联合运行蓄能73.8亿千瓦时，同比增加62亿多千瓦时，为川渝、华东、华中地区提供电力保障……

中国电力企业联合会有关负责人表示，今年新增发电装机将继续保持快速增长，预计到今年底，新能源发电装机进一步上升至13亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至40%左右，电力供应能力将继续提升，为迎峰度夏提供坚实支撑。

——推进电网重点工程建设，保障电力可靠供应。入夏以来，新疆已完成325项220千伏以上输变电设备检修，投产7项迎峰度夏工程，全力做好电煤供需监测和新能源的并网消纳服务；国家电网公司有序推进153项迎峰度夏重点工程建设，确保项目按期投产，保障电网安全运行和电力可靠供应；南方电网广东电网公司7400余项配电网工程项目在迎峰度夏前已全部建成，主要分布在城市负荷密集区和粤东西北的电网薄弱地区，累计增加供电能力超218万千瓦……

国家能源局新闻发言人张星此前在国家能源局2024年二季度新闻发布会上表示，将强化能源电力监测预警，密切跟踪全国及重点地区用电、来水、电煤、机组出力等情况，发现问题及时协调解决；指导电网企业优化运行调度安排，深挖区域间、网间余缺互济潜力，充分释放各类电源和输电通道能力，促进新型储能有效利用；加快支撑性电源建设投产，指导各地做细做实工作预案，坚决确保民生用电。

(责编：方经纶、吕骞)
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