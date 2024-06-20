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装备制造业成为拉动工业增长的重要力量（经济新方位）

五月份对全部规上工业增长贡献率超百分之四十五

本报记者 李心萍
2024年06月20日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国船舶，18艘超大型液化天然气运输船建造项目，创下全球最大单笔造船订单纪录；

　　比亚迪，新能源乘用车进入77个国家及地区，5月出口量同比增长267.5%；

　　中国一重，交付12台世界最大3000吨级锻焊加氢反应器，刷新世界纪录……

　　前5个月，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，制造业增长6.7%；装备制造业增加值5月份同比增长7.5%，成为拉动工业增长的重要力量，其中计算机通信和其他电子设备制造业增长14.5%、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增长11.8%，均保持两位数增长。

　　行业发展由大到强

　　“5月份，我国工业经济转型升级持续推进，高端产品竞争力不断增强。”国家统计局工业司统计师孙晓说，特别是装备制造业“压舱石”作用凸显，电子、汽车行业支撑作用明显。

　　看总量，规模以上装备制造业增加值增速已连续10个月高于全部规上工业平均水平，占规上工业增加值比重连续15个月保持在30%以上。5月份，装备制造业对全部规上工业增长贡献率达45.7%。

　　看细分，装备制造业中，电子、汽车行业增加值分别增长14.5%、7.6%，合计对全部规上工业增长贡献超三成；其余6个行业也实现增长。

　　今年以来，装备制造业表现亮眼，得益于过去一段时间的厚积薄发。装备制造业占规模以上工业增加值比重从2012年的28.0%提升至2023年的33.6%，“由大到强”迈出坚实有力步伐。

　　“飞天探海”，向世界展示“中国硬科技”。“天问一号”探秘火星，神舟飞船遨游太空，“奋斗者”号逐梦深海，深地钻探开启“万米时代”……一批大国重器相继亮相，我国装备制造业完成多项世界级科技突破。

　　“互联互通”，向世界展示“中国新速度”。从2008年第一条高铁开通运营，到智能型动车组在世界上首次实现时速350公里自动驾驶，再到时速600公里高速磁浮试验样车下线，中国高铁发展速度令人惊叹。C919、ARJ21……一批民用航空航天装备研发实现突破，多型号机型逐步进入国际国内民用航空市场。

　　“高效清洁”，向世界展示“中国‘双碳’行动”。新能源汽车市场销量从2012年的不足2万辆，攀升至2023年的949.5万辆，我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一。能源装备方面，2023年，我国风电机组等关键零部件产量占全球比重超70%，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超80%。

　　需求改善带来发展机遇

　　赛迪研究院工业经济研究所所长关兵分析，今年以来，装备制造业发展持续向好，除了得益于行业自身实力的提升，还得益于需求侧的改善。

　　新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新带来发展机遇。

　　设备更新方面，今年印发的《推动工业领域设备更新实施方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。政策支持下，前5个月，设备工器具购置投资同比增长17.5%，制造业技术改造投资增长10.0%。带动设备需求持续释放，5月份，广播电视设备制造、通信设备制造行业增加值分别增长30.7%、15.7%；数控锻压设备增长17.2%，电子工业专用设备增长11%。

　　以旧换新方面，随着各地消费品以旧换新配套政策陆续落地，叠加“618”网购促销活动提前，新能源汽车类商品销售上涨。中国汽车流通协会数据显示：5月份，新能源乘用车交易量增长38.4%。

　　与此同时，外需也在逐步回暖。国际货币基金组织（IMF）在最新的《世界经济展望》报告中预测，今年包含货物和服务的全球贸易量将增长3%。世界贸易组织总干事伊维拉认为，得益于全球供应链的韧性和稳固的多边贸易框架，全球贸易复苏取得进展。

　　以船舶工业为例，中国船舶工业行业协会发布的报告显示，自2021年起，全球新造船市场开启新一轮发展周期，市场复苏趋向高位平稳，主流船厂接单不断突破。协会预测，今年我国造船新接订单量约5500万载重吨。

　　供给升级、需求增加，海关总署统计显示，前5个月，船舶工业累计出口船舶2363艘，同比增长25.0%；出口额达1209.8亿元，同比增长100.1%。

　　“再加上我国汽车、铁路船舶航空航天等行业研发投入不断增加，产品国际竞争力持续增强，出口占比增加、规模扩大、结构优化。”孙晓说。前5个月，汽车出口交货值较上年同期增长19.4%；铁路船舶航空航天、通用设备、专用设备、金属制品等行业增长8.0%至34.0%，增长幅度均高于全部规上工业平均水平；汽车、电气机械、铁路船舶航空航天、专用设备等行业出口交货值占全部规上工业出口比重均有提高。

　　转型升级走深走实

　　“工业机器人和桁架机器人的发展，助力三一重能建立5G全连接柔性智能制造工厂。”三一重能首席数字官彭旭说，由于装备制造业业务相对复杂，多为定制化、柔性化生产，数字化转型难度较大。风电机组的每个订单都需要根据客户需求个性化生产，一条产线往往需要兼容3兆瓦到15兆瓦等多种规格风电机组产品的生产，而改造后的智能工厂可做到2小时下线1台风机、10秒完成换型转换，达到了降本增效、精益管理的目标。

　　关兵认为，今年以来，装备制造业发展态势良好。但也要看到，外部环境更趋严峻复杂，企业盈利水平较低等问题仍需应对。持续推进装备制造业高端化、智能化、绿色化发展，促进行业转型升级走深走实，至关重要。

　　坚持创新引领，推动装备制造业迈向高端。我国已建设增材制造、机器人、先进轨道交通装备、农机装备、智能网联汽车等国家级制造业创新中心，持续锻造全球创新能力，不断提升基础研究、成果转化、工程应用能力。

　　坚持数实融合，推动重点领域数字化、智能化转型。工业和信息化部数据显示，我国智能制造装备产业规模超3.2万亿元，无人驾驶装载机、铺路机、搭载智能辅助驾驶功能的乘用车等智能装备先后投入使用。“我们将聚焦重点领域数字化需求，加快智能装备工程化和产业化，改造提升一批存量装备，升级换代一批新型装备，原创发展一批前沿装备。”工业和信息化部装备工业一司司长王卫明说。

　　坚持绿色发展，行业绿色转型步伐加快。在传统产业改造提升方面，大量传统装备制造业进行绿色化升级改造，其中电力行业绿色转型表现亮眼。在绿色新兴装备方面，节能技术及装备产品不断推广应用，环保装备制造业持续发展。

　　关兵表示，展望未来，装备制造业有望延续良好发展态势。前5个月，装备制造业投资增长12.2%，高出制造业投资2.6个百分点。投资持续高位增长不仅带动了生产恢复，也为后续增长提供了强劲动力。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月20日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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