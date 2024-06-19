人民网北京6月19日电 （焦磊） 6月18日，海尔集团宣布成功完成战略入股上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）的交易交割。

公告表示，海尔集团通过海盈康（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“海盈康”）以总价125亿人民币收购全球医疗健康企业基立福所持有的上海莱士20%股份，全部交易完成后，海盈康将合计获得26.58%的表决权。上海莱士董事会按照交易协议完成改组后，海尔集团将成为公司实际控制人。

同日，上海莱士公告，海盈康、基立福及上海莱士按照交易协议相关约定签署战略合作协议，在生物科学和诊断领域围绕基立福目前已有和未来开展的所有中国业务，就生产及质量管理、代理经销、研发和创新活动等多个方面，达成全面排他性战略合作关系。

据了解，近年来，海尔集团坚持聚焦实体经济，布局智慧住居、大健康和产业互联网三大板块。海尔集团透露，大健康产业板块打造盈康一生生态品牌，立足于海尔的开放生态，将支持上海莱士推进“拓浆”和“脱浆”齐步走战略，在聚焦安全、优质、高效的基础上，坚持科创驱动，持续加大在基础研究、临床转化、产业升级方面的投入，探索生物制药前沿技术；同时，运用物联网场景解决方案来优化产业链管理，推进流程管理信息化、数智化升级。

海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰表示，此次战略入股上海莱士，充分彰显了海尔坚定发展大健康产业盈康一生，培育医疗科技新质生产力的决心。

海尔集团董事局副主席、执行副总裁，盈康一生董事长谭丽霞表示，上海莱士将与海尔生物、盈康生命一起，聚焦生命科学、临床医学和生物科技领域，共同打造具有国际竞争力的健康产业生态。

上海莱士董事长、总经理徐俊表示，未来，在盈康一生的战略指引下，上海莱士全体员工将进一步向上发展、向深拓展、向新求进，努力构建具有全球竞争力的创新型生物制药公司。”

据悉，本次交易已获得所有必要的政府审批，通过深圳证券交易所合规确认，并于今年6月18日完成了相关股份的过户登记手续。

(责编：杨曦、吕骞)

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