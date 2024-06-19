人民网北京6月19日电 （记者杜燕飞）记者从国家原子能机构获悉，我国首个工业用途核能供汽项目——“和气一号”项目19日在田湾核电基地正式建成投产。这标志我国核能综合利用从单一发电、满足城市居民供暖后，拓展进入到工业供汽领域。

“和气一号”能源站。受访者供图

近年来，国家陆续出台一系列政策推动核能综合利用。2024年5月，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》明确提出，有序推进蒸汽驱动改电力驱动，鼓励大型石化化工园区探索利用核能供汽供热。《2030年前碳达峰行动方案》明确，开展核能综合利用示范。2022年3月，国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》提出，“推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用”。

据介绍，“和气一号”项目作为国家首批“绿色低碳先进技术示范工程项目”，具有“绿色安全、稳定高效”的特点。项目采用田湾核电3、4号机组中驱动汽轮机系统做功发电的二回路蒸汽为热源，采用核电厂一回路、二回路与蒸汽回路多重隔离设计，在物理隔绝的情况下制备工业蒸汽，再通过多级换热将蒸汽通过工业用气管网输送到石化产业基地，替代传统煤炭消耗解决石化企业热源和动力源问题。

“和气一号”能源站内部。受访者供图

中国工程院院士叶奇蓁表示，核能综合利用与高耗能行业耦合发展将进一步凸显核能的零碳价值，可以满足高耗能行业多样化的用能需求，可以为高碳排放产业提供脱碳技术方案，支撑国家大型化工基地、大型工业基地建设，与国家关于产业绿色低碳转型的部署契合。

“和气一号”能源站蒸汽管道。受访者供图

据江苏核电党委书记、董事长张毅介绍，“和气一号”项目建成后，每年有480万吨的零碳清洁蒸汽将源源不断地从田湾核电基地输送到连云港石化基地，相当于每年减少燃烧标准煤40万吨，等效减排二氧化碳107万吨、二氧化硫184吨、氮氧化物263吨，相当于新增植树造林面积2900公顷，为石化基地每年节省碳排放指标70多万吨。这不仅开辟了核能助力传统产业绿色升级的新途径，也为助力区域经济高质量发展注入更强动能。

“和气一号”能源站蒸汽管道进入连云港工业园区。受访者供图

国家原子能机构秘书长黄平表示，近年来，国家原子能机构大力推动核能综合利用，以及核技术在工业、农业、医疗、环保、安全等领域的广泛应用，支持核能供汽等一批项目落地。面向未来，国家原子能机构将培育和孵化一批核能综合利用以及核技术应用新项目，构建绿色、繁荣、富庶、健康、安宁的“核美家园”，助力实现“双碳”目标，推动高质量发展，增进民生福祉。

(责编：杨曦、吕骞)

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