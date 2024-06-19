人民网北京6月19日电 （记者孙阳）由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会和相关机构共同主办的全新“EVA法兰克福电动汽车博览会（Electric Vehicles Expo at Automechanika）”将于2024年9月10日至14日首次亮相德国法兰克福展览中心12.1馆，与2024年Automechanika Frankfurt（法兰克福国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会）同期举办。届时，众多电动汽车制造商将在Automechanika Frankfurt这一国际汽车行业平台展示最新的电动汽车产品和技术。

中国是全球体量最大、增长潜力最大的电动汽车市场，不仅是全球电动汽车产品及技术的前沿阵地，更孵化出了一批在电动汽车领域拥有领先成就的车企。截至2023年，中国汽车产销连续15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，出口呈现出量价齐升的态势，出口地区也从发展中国家逐渐扩展到了欧洲和北美等发达地区市场。电动汽车为中国汽车产业深度参与国际市场竞争提供了良好机遇，随着中国经济回升向好，新能源汽车继续保持良好发展势头。

中国新能源汽车产业是产业转型升级的重大成果，得益于我国在汽车产业的多年积累，以及电子信息产业的发展。中国电动汽车企业依靠持续技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争快速发展。据悉，EVA还将全面展示中国电动汽车及上下游企业通过产业链供应链一体化的融合发展，通过不断积累和技术创新形成的电动智能车产业链整体优势，将有力促进中国企业在欧洲及全球推出更富有竞争力、更受当地消费者认可和喜爱的产品，也将积极为欧洲和全球绿色转型做出贡献。

2024EVA法兰克福电动汽车博览会上，参展企业将集中展现电动车品牌全球化的技术研发实力和先进的研发体系，以及在国际化道路上不断突破发展的全球布局。来自中国以及全世界的主流电动车汽车品牌和电动智能车产业链相关企业将在此展示全球最前沿的电动汽车产品与技术，同期还将开展企业间一系列的交流研讨活动。

中欧汽车产业互补性高，相互依存度高，双边企业对双方市场均有重要需求。近年来，中国电动汽车在海外质量测试中表现优异，欧洲消费者对“中国制造”的认可度也在不断提升，购买中国电动汽车的意愿同时增强。

据主办方介绍，2024EVA法兰克福电动汽车博览会的举办，可以让欧洲消费者在一场展会上看到产品多元、价格范围广泛的全球电动车品牌，既有高端豪华车型，也有高性价比车型，可以满足不同消费等级需求。同时，EVA也将为中国汽车提供机会与国际车企近距离研讨先进的产品技术、品牌营销，了解国外不同的市场环境及消费习惯，主动融入当地社会经济形态和产业生态，推动中国汽车出海的可持续发展。同时，中国电动车品牌的集中展示将有利于共同塑造中国品牌形象，传递共创共赢的发展理念，增进欧洲市场对中国汽车战略的理解。

据了解，法兰克福作为德国最大的航空枢纽和交通中心、欧洲重要的商务中心，区位优势得天独厚，汽车底蕴深厚。Automechanika Frankfurt展览会，拥有50多年的悠久历史，是世界上最负盛名的汽车零部件、工艺装备及相关工业展览会。今年EVA的全新加入，将带来更多电动车整车制造商和电动智能车产业链最前沿的产品和技术。EVA的举办也将有助于在地区和全球层面推动电动汽车产业的发展，促进全球加速向清洁能源转型，对于减少碳排放、应对全球环境问题具有积极意义。

(责编：杨曦、吕骞)

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