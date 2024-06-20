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“以旧换新撬动消费新增长”系列

《财米油盐》｜万亿市场“碰撞”亿万流量 “618”涌起“焕新”热潮 

2024年06月20日08:42 | 来源：人民网
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今年“618”大促有何亮点？以旧换新必然占有一席之地。

近段时间，新一轮消费品以旧换新政策进入密接落地期，恰逢一年一度的“618”大促，各平台商家积极回答这道“加分题”，推出各类优惠活动，助力消费市场再度升温。

人民网《财米油盐》了解到，“618”期间，京东3C数码以旧换新订单量同比增长超过100%；端午假期，苏宁易购与以旧换新相关的订单量增长135%；4月以来，关键词“以旧换新”在美团的搜索量较去年同期增长超过140%。

“左手补贴、右手折扣”，大促期间平台商家推出的活动，为消费者提供了更多优质实惠的“焕新”选择。

天猫新增2亿元以旧换新补贴；京东“牵手”多地政府，为以旧换新开辟专区，消费者可享受政府和平台提供的双重福利；家电、3C数码商家诚意满满，将自家“拳头产品”摆上换新货架，为消费者提供更多高品质、高性价比的购物选择。

当“618”遇上以旧换新，消费者不仅换来了新产品，同时也享受了“心”服务。多家平台提供“收旧、送新、安装”一站式服务，消费者在线进行旧品估价、下单支付，即可“坐等”专人上门收旧货、送新货。

值得一提的是，随着以旧换新热度持续攀升，与之密切相关的商品回收循环利用链条也有望得到完善。

据了解，二手交易服务平台转转计划将上门回收服务的便捷性拓展至县域，打通“互联网+回收”的最后一公里；天猫计划打造可溯源的以旧换新数字化绿色循环体系，防范二手商品非法倒卖，提升资源利用率。

商务部数据显示，1至5月，主要电商平台家电以旧换新的销售额同比增长了81.8%。

随着“618”大促带动消费需求进一步释放，以旧换新万亿级别市场空间有望持续得到开拓，形成更加通畅的循环经济新链条和产品更新规模效应，为广大消费者的品质生活再添助力。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：史新培

剪辑：史新培

文字：方经纶

设计：林珊珊 实习生周文卿

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)
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