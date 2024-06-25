人民网记者 杜燕飞

我国首口万米科学探井——深地塔科1井已突破万米大关；亚洲首艘圆筒形海上油气加工厂“海葵一号”完成海上安装；300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线；18艘全球最大27.1万立方米超大型液化天然气运输船建造项目签约；12台世界最大3000吨级锻焊加氢反应器交付……今年以来，我国装备制造业发展持续向好，发挥“压舱石”作用，推动我国工业经济稳中向好。

国家统计局数据显示，今年前5个月，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，制造业增长6.7%；规模以上装备制造业增加值5月份同比增长7.5%，拉动全部规模以上工业增长2.6个百分点，对全部规模以上工业增长贡献率为45.7%。其中，计算机通信和其他电子设备制造业增长14.5%、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增长11.8%，均保持两位数增长。

装备制造业的发展从用电量数据中也可以得到印证。中电联数据显示，1至5月，制造业用电量同比增长7.1%，其中，5月同比增长7.5%。分大类看，高技术及装备制造业5月用电量同比增长12.2%。电气机械和器材制造业用电量同比增长23.1%，延续快速增长势头，其中，新能源车整车制造、计算机通信和其他电子设备制造业用电量同比分别增长32.2%、14.4%。

业内人士表示，今年以来，装备制造业发展持续向好，受益于数字化、智能化的发展，也受益于新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新带来的发展机遇。

——数实融合推动装备制造业智能化转型。当前，我国加大科技创新，已建设增材制造、机器人、先进轨道交通装备、农机装备、智能网联汽车等国家级制造业创新中心，不断提升基础研究、成果转化、工程应用能力，推动装备制造业迈向高端。工信部数据显示，我国智能制造装备产业规模超3.2万亿元。

在天津，我国自主研发的首个海洋油气完井工具“智慧工厂”日前正式投产，推动我国高端海洋完井工具制造产业走向智能化，对提高复杂构造油气田生产效率、缩短油气田建设时间、延长油气田开采寿命具有积极意义。

“我们将聚焦重点领域数字化需求，加快智能装备工程化和产业化，改造提升一批存量装备，升级换代一批新型装备，原创发展一批前沿装备。”工信部相关部门负责人说。

——新一轮大规模设备和消费品更新力度加大。今年印发的《推动工业领域设备更新实施方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。据不完全统计，截至目前，全国共有包括广东、江苏、上海在内的20多个省（自治区、直辖市）印发了针对工业领域的设备更新实施方案。以旧换新方面，随着各地消费品以旧换新配套政策陆续落地，叠加“6?18”网购促销，一定程度上带动了家电、通讯器材和新能源汽车类商品销售上涨。

在政策支持下，国家统计局数据显示，前5个月，设备工器具购置投资同比增长17.5%，制造业技术改造投资增长10%，带动设备需求持续释放；5月份，限额以上通讯器材类、家用电器和音像器材类商品零售额同比分别增长16.6%和12.9%，增速分别比4月份加快3.3和8.4个百分点。新能源汽车销售实现较快增长，中国汽车流通协会数据显示，5月份，新能源乘用车交易量同比增长38.4%。

国家发改委日前组织召开的推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议要求，加大政策支持力度，加快各类资金落地，使“真金白银”的优惠直达企业和消费者。做好关键设备研发，强化各类要素保障。

专家表示，随着大规模设备更新行动的实施，设备、装备领域的需求潜力将加快转化为现实订单，为工业母机、农机、电机、变压器、工业机器人等领域企业创造更大的发展空间。同时，消费品以旧换新，可以推动先进产能比重持续提升，使得高质量耐用消费品更多进入居民生活，进一步促进消费、拉动投资，进一步推动经济持续回升向好。

(责编：孙红丽、吕骞)

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