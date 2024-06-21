人民网记者 乔业琼

从4月27日收到全国第1份汽车报废更新补贴申请到申请量突破1万份，用了25天；

从第1万份申请到第2万份申请，用了7天；

再到第3万份申请，仅用4天。

在汽车行业，近期推出的以旧换新、消费补贴等政策激发了新一轮的消费热情。其中，新能源汽车凭借绿色环保、经济、智能的特性，成为市场新宠。

中汽协最新数据显示，5月份，新能源汽车产销量分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率达39.5%。

北京某商场新能源汽车展台，不少消费者前来咨询、体验。人民网记者 乔业琼摄

鼓励新能源汽车消费，今年利好政策频出。

加大财政金融政策支持力度。3月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构可自主确定自用新能源汽车等的贷款最高发放比例；4月24日，商务部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对报废两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；

推进交通运输装备低碳转型。5月23日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》提出，“逐步取消各地新能源汽车购买限制”“落实便利新能源汽车通行等支持政策”。

加快补齐农村地区消费短板。5月15日，工信部等5部门下发《五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》，助力越来越多的新能源汽车开到老乡家门口。

“当前，我国新能源汽车产业已经迈入规模化、全球化的高质量发展阶段。”中国国际电子商务中心高级分析师刘艳芳认为，政府支持、引导新能源汽车消费，有利于实现汽车产业供需高水平动态平衡，创造更多就业机会和岗位，加快我国从汽车产销大国向汽车产销强国转型步伐。

伴随一系列国家政策出台，各地也迅速推出各具特色的“地方版”方案，确保政策高效落地。

重庆计划到2025年年底，建成超充站2000座以上，建成超充桩4000个以上；青岛计划出台支持新能源汽车产业发展第二批政策清单，鼓励有条件、有能力的金融机构开发符合新能源汽车企业特点和需求的金融保险产品；广西探索新能源汽车与电网融合互动新模式，首次将新能源电动汽车运营商纳入市场交易，给予参与交易的新能源汽车充电运营商增量用电补偿……

多位行业人士表示，近年来我国新能源汽车零售渗透率稳步提升，多重利好因素将共同推动下半年汽车市场增长。中汽协预测，今年我国新能源汽车产销量有望超过千万辆，再度迈上新台阶。

结合新能源汽车市场发展的实际情况，刘艳芳建议，各地应围绕提高充电桩合理布局开展研究，完善充电基础设施建设，切实解决消费者对充电难的后顾之忧；各大车企则应当聚焦消费者普遍关注的安全、续航、性能等方面加强技术革新，以高品质增强消费者对新能源汽车的认可度和满意度。

(责编：乔业琼、吕骞)

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