人民网记者 王绍绍

水花飞扬的欢乐水公园、满满“人间烟火气”的夜市“大排档”、十足劲爽的冰镇汽水……随着高温天气强势来袭，从避暑旅游到防晒市场，再到“奶茶经济”和“夜经济”，夏日消费在高温的推动下呈现出蓬勃的发展态势，不断创新消费场景和消费模式。

近日，我国多地持续出现高温天气，酷暑“搅热”了夏日消费市场，消暑类家电、家居用品等“清凉商品”走俏消费市场。有关专家表示，人们对“清凉消费”的需求增加，不仅有助于激发旅游、餐饮、娱乐等传统行业的活力，还会为数字经济、共享经济、平台经济等新业态、新模式提供更加丰富的内容，催生更多新业态。

从空调、冰箱等家电的火爆销售，再到清凉科技新产品受到追捧，“清凉消费”正以其独特的魅力，为夏日经济注入勃勃生机。电商平台数据显示，6月以来，防晒太阳镜及渔夫帽装备的购物用户数同比增长超130%；防晒健身衣、户外防晒衣等购物用户数同比增长超70%；多地藿香正气水等防暑消暑药品需求量上涨，其中，北京、天津、济南、长沙等地需求量较高，长沙搜索量周环比增速超2倍。消费者对清凉消暑产品的需求持续攀升，促使夏日经济提前迎来“小热潮”。

热浪来袭，一系列创新清凉产品正成为市场新宠，各地消费市场展现出个性化、多元化的趋势。沈阳各大商超里空调、电冰箱等家电产品开始进入销售旺季，购买家电的消费者络绎不绝；海口空调、洗衣机、冰箱等冰洗类家电销量逐渐走高，各商店顺势推出多种满减活动，进一步促进消费；济南步行街的“夏日冰丝感”区域里，降温避暑类产品几乎每天都有单品需要补货……

“夜经济”一头连着百姓的“烟火气”，一头连着消费新业态新热点。在下沉市场消费崛起背景下，不少小城依托“夜经济”，持续拓宽文旅消费，“网红”小城迭出。业内人士表示，在旅游消费与大休闲高度融合的趋势下，释放本地文旅消费潜力的切口不再局限于传统意义上的大牌景区，而是源自夜市、小吃街等更“碎片化”的旅游场景。

正定夜市600余辆满载全国各地美食的流动餐车，成为当下“夜经济”火爆全国的一个缩影；重庆百货通过文化引流、艺术赋能，以“夜间剧场”打造城市会客厅，“光之塔”成为新晋人气打卡点，促进本地消费；江苏南京夜市不仅以“南京味道”吸引客流，还上新了“露营+”“直播+”等多种潮流玩法，助力擦亮夜间消费新名片……

“清凉经济”逐步释放巨大“磁吸力”的背后，既是文旅行业多元、包容和活力的具体体现，也是数字技术加持下消费场景和模式不断创新的表现。中国旅游研究院院长戴斌表示，文旅融合新需求将在科技发展中持续释放，文旅产品和服务供给水平也将在科技赋能下不断提升。在未来，大数据、元宇宙、人工智能等新兴技术的广泛应用，将加速数字技术融合文旅产业的进程，成为创新产品和优化游客体验的核心动力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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