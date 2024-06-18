本报记者 王永战

种植户冷辑龙在查看秧苗长势。

锦花米业的工作人员在检查机器。

远看四川现代粮食产业广汉示范基地。

工人在运输成品大米。

餐饮企业工作人员在做米饭。

以上图片均为秦立军摄（人民视觉）

又是一年夏收时节。

习近平总书记强调：“粮食安全是事关人类生存的根本性问题，减少粮食损耗是保障粮食安全的重要途径。”“现在粮食损失有不少在机收上，要改进机械，避免粗放作业。”

我国是世界上最大的粮食生产国和消费国，改进机械，避免粗放作业，做好全链条节粮减损，意义重大，大有可为。新时代以来，各地各部门不断加大厉行节约力度，取得积极成效。记者深入一线，记录稻米从种植、收获、加工到销售，再到餐桌的全链条节粮减损实践。

——编 者

一粒种子成长为一株秧苗、结出一穗稻谷，再经收割、烘干、加工成为大米，历经多个环节。如何爱粮节粮，让每一粒稻米物尽其用？

在四川省德阳市广汉市，种粮大户冷辑龙正在田间忙于夏管。不远处，就是四川锦花米业有限责任公司，在这里，公司采用最新技术，把稻谷加工为可食用的大米。而后，这里加工过的一粒粒大米会被送往当地餐饮企业“榕树花园”。稻米生产消费全链条节粮减损的奥秘，就蕴藏在每个环节更精细化的举措中。

种 植

眼下，冷辑龙正使用自走式喷杆喷雾机，给大田中的秧苗喷药除草。

一个月前，秧苗从育秧田进入大田。插秧后半个月左右，各种草类就开始抢夺生存空间。还好2020年引进的自走式喷杆喷雾机帮了冷辑龙大忙。喷杆伸出、下沉，喷雾洒在秧苗下的小草上，除草干净利落。

冷辑龙回忆起10年前辞职回来投身农业时，还需要手工拔草。“人工拔，效率低，还容易中暑。后来用背负式喷药机除草，效率也比较有限。”冷辑龙说。

现阶段，病虫害也是秧苗成长的大敌。但冷辑龙并不担心。每年育秧时节和扬花期，当地农业农村部门都要采取专业化防治举措。广汉市农业农村局植保站站长王志述便是秧苗们的“医生”。王志述和同事们每周都要走进田间，调查病虫害发生情况。“7月，我们还要组织对病虫害防治和水肥管理进行现场技术指导。”王志述说。

其实，秧苗在进入大田前，就已经闯过了节粮减损的多道难关。

在冷辑龙的乐丰家庭农场设施用房里，一款新式育秧流水线播种机很是惹人注目。育秧流水线上排布着一个个秧苗盘，春播时，长粒米种子被嵌入其中，等待发芽破土。冷辑龙所选的长粒米种子，名为“晶两优534”，抗倒伏，且出米率高、口感好。

秧苗盘里，半沙半泥的土壤伴之以谷糠，很疏松。“这样能防止土壤板结，也更有营养。”冷辑龙说，有了营养，种子才能在30天左右的时间里慢慢发芽，再破土而出，成长为秧苗。“如果土壤板结了，种子在育秧环节就会被浪费掉。”冷辑龙说。

2021年，冷辑龙引进这款新式育秧流水线播种机，可以在育秧环节最大程度减少损耗。冷辑龙介绍，与之前的设备相比，这款设备降低了漏播率，提升了均匀度，秧苗浪费率明显降低。

育秧田里覆上了底层的新土，又经过仔细配比调理之后，迎来秧苗盘入住。远远看去，平整后的田地边缘棱角分明，水道在一垄垄育秧田中间贯穿。“田越平，管理起来越方便，水肥利用率也越高。”冷辑龙说。

秧苗孕育中需要防虫害。“那儿的诱捕笼，就是预防虫害的。”冷辑龙抬手一指，“这是一种生物制剂，可以吸引害虫。”冷辑龙说，这种办法属于绿色防控模式，少用农药，秧苗折损也会减少，减损效果更好。

育秧结束后，在育秧田里待了30多天的秧苗就要被转移到大田里。大田里，无人插秧机缓缓向前，“新式无人插秧机插秧效果很好，一次就能插8行，精细化作业直接减少了秧苗的损耗。”冷辑龙说。

冷辑龙这台价值8万元的无人插秧机，获得了来自政府的农机购置与应用补贴。“这种四轮乘坐式水稻插秧机，补贴达35%。”冷辑龙说，不仅如此，喷杆喷雾机和收割机等农机都有购置与应用补贴。

收 获

经过150多天生长期，秧苗将变成金黄的稻穗。

“金黄间带着些许青绿，达到九成熟，收割的时机刚刚好。”冷辑龙在收获时节最怕下雨，“连绵不断的阴雨会影响稻谷产量，还会使收割中散落遗失的数量增多。”

去年，冷辑龙引进3台新式收割机，在收割上摸索出了诀窍：收割前先要培训好农机手，检修机具，针对不同的收割时间和稻谷类型，有针对性地选择收割机。“有倒伏的水稻，就用全喂入式收割机，能最大限度减少遗失；若收割的时间早，就得用半喂入式收割机，收割效果更好。”冷辑龙说。

据广汉市农业农村局农业机械化股工作人员邱成文介绍，四川省每年都会制定主要粮食作物机收减损工作方案，并组织专业技术人员现场指导，帮助农户减少机收环节的稻谷损失。

在技术人员指导下，冷辑龙知道了“粮食作物机收环节总损失率”这个新名词。“比如水稻半喂入式联合收割机，机收总损失率需要≤2.5%。”冷辑龙说。他还在专家指导下开始调整田型，将田埂从2亩左右一个变为5亩左右一个。“这样更方便收割机收割，还减少了田埂占地，增加产量。”冷辑龙解释。

一粒粒稻谷从收割机转移到运输车，再被送到仓库，进入烘干环节。“新收的稻谷要尽快烘干，才能减少损失。”冷辑龙说，烘干时由带有护套的铲车将稻谷倒入烘干机中，先过清理筛，筛掉秸秆和稻草，而后便开始烘干程序。

家庭农场设施用房里，四台十几米高的大型烘干机矗立在角落，静静等待新一季的粮食。这是这几年冷辑龙新添置的设备。“烘干时采取天然气方式加热，温度保持在60摄氏度到65摄氏度。”冷辑龙说，通过烘干，稻谷水分降低到13.5%左右，能有效防止稻谷发霉，还能降低破损率。而过去，采取人工晾晒的方式，既费时费力，还容易在晾晒过程中发生碎米，增加稻米损失。“新设备也有补贴，大大降低了我们的购置负担。”冷辑龙说。

在这里，一粒粒稻谷甩掉水分，等待着下一步的“变身”。

加 工

到了秋天收获季，几百吨稻谷就会陆续从冷辑龙的谷仓被送至四川锦花米业有限责任公司，去年11月，冷辑龙运过去500多吨稻谷。

当稻谷来到锦花米业，等待它们的不再是原来的开放式仓库。眼前，一座大型生产车间里有一整套大米加工设备，8000多吨稻谷将被储存其中，陆续进行加工。

“我们的进粮口采用新设计，稻谷送来后可以直接倒进去，被吸入生产车间。”锦花米业总经理钟昌波介绍，过去存储在开放式仓库里，铲车来回取粮容易压碎部分稻谷，新设备则不存在这个问题，可以进一步减少粮食损耗。伸出三个手指头，钟昌波示意，仅此一步每天就能减少300斤稻谷的损失。

稻谷进入进粮口后，要进行震动清理。在设备中，通过筛子一样的震动处理，稻谷中的杂质和灰尘被处理掉。“我们要保持杂质率在0.5%以下。”钟昌波介绍。

碾米是加工中的重要一步。通过一次次磨碾，稻谷脱去外壳，变为米粒。而在碾压过程中，若力度过大，便容易产生碎米。为降低碎米率，钟昌波和工人们总结出好办法：增加碾米机数量，降低碾米压力。“压力小，就不容易出现碎米，通过多次碾压的方式，实现脱壳得米。”钟昌波介绍，如今碾米的总增碎率保持在1.5%以下，出米率稳步提升。

在碾米之后，为了降低米温，钟昌波的厂房设备里还增加了晾米仓。“这一环节是为了降低米温。”钟昌波说，环境温度达20摄氏度以上时，大米本身附着的虫卵就会生长繁殖，因而要努力将温度控制在虫卵不适宜繁殖的15摄氏度以下。同时，晾米能使大米平衡水分保持在14.5%以下，相对湿度达75%，获得最佳储存条件。

如今，得益于新加工设备的性能提升和工序优化，锦花米业每天能减少1.5吨左右的碎米，碎米率大大降低，实现年产精米2万多吨。

一道道工序后，稻米从设备里滑出，自动化的装袋设备将它们包装起来，储存进仓库。在这里，温度保持在15摄氏度以下，通风条件良好，一袋袋大米得以最大程度避免各类虫害侵袭，等待着各方顾客。

食 用

流水线上，不同分量和品种的大米按需装车，即将被运往餐饮企业“榕树花园”。“榕树花园”是广汉有名的餐饮企业，一年能消耗掉大米7000多斤，是锦花米业在当地的主要客户之一。

“我们修建了全封闭的低温仓库，能防虫防霉变。”企业总经理庄娟说，为了减少存储过程中的损失，企业每周进米一次，日常存粮200斤左右。“进得少，消耗得快，自然损失也小。”庄娟说。

从粮仓到餐桌，米饭配制方式也日渐科学。早年，企业采取一桌一份木桶饭的方式，不少食客就餐时常常会不慎将油渍滴入木桶，导致整桶大米无法食用。而今，企业在接待时按每两个人一两米来蒸煮米饭，同时采用一个区域一个大桶的盛米方式，减少食用中的损耗。

庄娟介绍，企业会首先询问食客数量，提供标准化的米饭制品。此外，企业还在就餐大厅的各个区域布置了显著的标识牌，提醒餐客按需打饭。

做餐饮20多年，“榕树花园”的食客越来越多，每年大米消耗量却越来越少。减损就是增产，降耗就是增收。“过去，一年我们得买1万斤大米，现在7000多斤就够了”，既降低了成本，又减少了损耗。

从种子到稻谷，再到大米，历经多个程序走上餐桌，最终实现了节约与高效利用。

本期统筹：杨烁壁

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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