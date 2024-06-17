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5月跨境资金流动趋向均衡 外汇市场运行总体平稳

2024年06月17日19:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局17日公布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2024年5月份，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。同时，货物贸易跨境资金净流入较快增长，外资投资境内债券规模保持较高水平。

数据显示，2024年5月，银行结汇1760亿美元，售汇1919亿美元；银行代客涉外收入5848亿美元，对外付款5851亿美元。2024年1至5月，银行累计结汇8919亿美元，累计售汇9707亿美元；银行代客累计涉外收入28355亿美元，累计对外付款28709亿美元。

“5月份，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好；市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说。

王春英表示，在我国外贸发展态势持续向好的支撑下，5月份货物贸易项下跨境资金净流入同比和环比分别增长23%和76%，净流入规模创2023年下半年以来单月新高，持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。此外，境内主体对外各类投资更加平稳有序。

对于外资增持境内债券的情况，专家表示，我国经济长期向好趋势没有改变，各项宏观政策持续发力，国内经济持续回升向好，这为境外投资者提供了一个良好稳定的宏观环境。同时，人民币汇率相对稳定，人民币资产在全球范围内有比较独立的资产收益表现，这有助于投资者分散风险。此外，人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步上升，人民币的国际影响力在逐步增强，人民币资产已经成为境外机构全球投资布局的重要选择。

对于未来我国外汇市场走势，民生银行首席经济学家温彬表示，当前，我国商品出口竞争力持续提升，对外贸易将继续保持韧性，在稳定跨境资金流动方面继续发挥基本盘作用。我国经济形势稳中向好，外资配置人民币资产热情持续高涨，这些因素均有利于我国国际收支保持整体平衡。

“未来我国外汇市场保持稳健运行具备坚实基础。”王春英表示，随着宏观政策加快落地显效，我国经济回升向好态势将进一步得到巩固和增强，经济基本面对外汇市场和人民币汇率将起到有力支撑作用。近期世界银行、国际货币基金组织等多个国际机构上调了对我国全年经济增速的预期，显示了国际社会对我国经济发展的信心。

王春英同时认为，近年来我国企业不断创新发展，国际竞争力和适应外部环境变化的能力持续提升；外汇市场参与主体更加成熟，汇率避险工具运用更加广泛，人民币跨境使用占比稳步提高，汇率风险管理能力不断增强，外汇市场内在韧性增强有助于市场平稳运行。

(责编：罗知之、吕骞)
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