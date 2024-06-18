人民网记者 车柯蒙

当前，跨境电商已经成为我国外贸发展的有生力量、国际贸易发展的重要趋势。数据显示，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%，占我国外贸进出口总额的比重逐步提升。其中，出口1.83万亿元、增长19.6%，进口5483亿元、增长3.9%。跨境电商的发展，一方面减少了中间环节，让“买全球、卖全球”更便捷；另一方面也促进外贸结构优化、规模稳定。

跨境电商快速发展，离不开政策的有力支持。2021年，国务院常务会议即要求“积极推动海外仓发展，鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设”。2023年，国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》提出，“推动跨境电商健康持续创新发展”等。

日前，商务部、国家发展改革委、财政部、海关总署等9部门印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称《意见》），推出15条举措，旨在拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。

《意见》提出，加强相关基础设施和物流体系建设。编制出台跨境电商出口海外仓业务退税操作指引，进一步指导企业用好现行政策。

如何实现降低物流成本和提高配送时效“双赢”，是跨境电商企业提质升级的关键点之一。海外仓凭借着批量运输降低成本、提前备货节省物流时间和本地退换提高消费者满意度等灵活经营优势，备受行业关注。

2023年11月，为更好对接国际高标准经贸规则，发展贸易新模式新业态，《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》正式发布。其中，“搭建海外仓综合服务平台”成为扩大电子商务领域开放的重要举措之一。

上海税务部门积极跨前服务，深度参与建设海外仓综合服务平台，围绕跨境电商新业态，探索出口退税服务新模式，为推动我国跨境电商贸易发展贡献了经验。

“我公司于2021年新开拓海外仓业务，对该业务的退税办理流程不甚了解，税务部门帮助我们将退税准备时间缩短50%以上，申报后两三个工作日内就拿到了退税款。”在上海，一家从事家用电子设备出口的跨境电商企业财务负责人刘青青表示。

记者了解到，上海税务部门主动对接国际高标准经贸规则，发挥自贸区、综保区的开放平台示范引领作用，深度研究航材保税维修、国际船舶加注等业务，积极与海关、商委等部门商讨，进一步推动内外贸一体化改革试点。

《意见》提出，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，建立线上线下融合、境内境外联动的营销服务体系。以广东为例，记者了解到，2023年广东跨境电商进出口总额为8433亿元，占全国比重超过三分之一；其同比增长速度也达到25.2%，高于全国近10个百分点。2024年一季度，广东跨境电商进出口总额突破2000亿元，跨境电商整体仍然保持着强劲的增长势头，高速发展的跨境电商，成为外贸的新增长引擎。

据悉，为了扶持跨境电商产业保持良好发展势头，广东出台如“跨境电商10条”“海外仓11条”等一系列政策，广州市也以全球跨境电商“三中心”的辐射带动作用，持续开展“跨境电商+产业带”系列活动，多管齐下助力广州跨境电商高质量发展。

“要在海外市场占有一席之地，需要更多现金流支持，税务部门辅导下，我们累计收到了近900万元出口退税款。有了税费优惠政策的扶持，让我们有更多的资金投入到数字化转型升级之路，提升抢滩海外市场的核心竞争力。”广州市一家跨境电商企业负责人表示。

广州市社会科学院城市国际化研究所所长姚阳认为，广州拥有国际消费中心枢纽、国际综合交通枢纽、国际交往中心枢纽、国际高端要素配置枢纽等多枢纽叠加的优势，还有最完备最齐全的“商品生产体系和服务生态体系”全产业链。未来，跨境电商企业如何布局海外仓、建立海外综合服务体系，是行业高质量发展的关键。

(责编：方经纶、吕骞)

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