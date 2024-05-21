人民网北京5月21日电 （记者杜燕飞）我国最大的海上光伏项目——中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目日前在江苏连云港开工建设。该项目利用核电站温排水区域，开展“光伏+核电”多能互补，建成后将年节约标准煤约68万吨，年减少二氧化碳排放177万吨。

全国最大海上光伏电站开工建设。受访者供图

据介绍，光伏发电与核电作为清洁能源，接近终端负荷，具有较强的互补性。项目预计于2024年9月首次并网，2025年全容量并网，在运行期25年内年平均上网电量22.34亿千瓦时，能够满足中等发达国家约23万人口的年度生产和生活用电需求，对于集约节约、科学生态利用浅海滩涂资源发展清洁能源产业，具有良好的示范效果。

近年来，我国光伏发电发展迅速。国家能源局数据显示，2024年一季度，全国光伏新增并网4574万千瓦，同比增长36%，其中集中式光伏2193万千瓦，分布式光伏2380万千瓦。截至2024年3月底，全国光伏发电装机容量达到6.59亿千瓦，其中集中式光伏3.79亿千瓦，分布式光伏2.8亿千瓦。2024年一季度，全国光伏发电量1618亿千瓦时，同比增长42%。

“项目全面建成后，将与田湾核电基地相互耦合，形成总装机容量超1000万千瓦的大型清洁能源基地，对于区域能源结构转型升级，建设核电光伏一体化清洁能源示范基地，科学、高效、生态利用滩涂资源发展清洁能源产业，具有示范意义。”中核集团相关负责人表示。

(责编：申佳平、吕骞)

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