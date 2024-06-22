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装运电煤超130万吨 北京铁路全力做好迎峰度夏电煤运输

2024年06月22日13:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月22日电 （记者乔雪峰）连日来，京津冀地区气温居高不下，各地生产生活用电量剧增，各大电厂迎来用煤高峰。

记者从中国铁路北京局获悉，中国铁路北京局北京铁路物流中心全力做好迎峰度夏电煤运输，自5月1日起至6月20日，已累计装运电煤135万吨，有效缓解了电厂的“燃煤之急”，为百姓清凉度夏提供有力保障。

据了解，北京铁路物流中心辖区内共有11家电厂，主要保障北京，以及河北省张家口、承德、保定、廊坊等多个城市的企业生产供电和民生用电需求。其中部分电厂还是实现区域能源合作的重点项目，如惠及京冀两地民生项目的涿州京源电厂，除保障本市用电外，还保障着北京房山地区的民生用电需求。

北京铁路物流中心相关负责人表示，为充分满足这11家电厂的用煤需求，北京铁路物流中心提早调查各电厂煤源、装卸机具等情况，了解企业运输状况和需求，动态掌握电煤到达、电煤库存和日均消耗等信息。同时，该中心对电煤卸车各环节作业进行写实盯控，做好装卸机具、人力调配，确保电煤高效运达、高效卸车。

在装车端，与电煤装车站等相关单位密切联系、协调联动，做到“有需必请、有请必批、有批必装”，并大量使用集装箱运输电煤，实施“公铁联运”，不仅避免了电煤在途中因多次倒装带来的货物损耗，更实现了“门到门”运输，为电煤运输搭建起一条快捷、环保的快速路。

此外，为确保电煤运输安全畅通，北京铁路物流中心指导电厂、企业做好翻煤倒垛、通风晾晒等降温措施，安排专人检查煤堆测温记录和封堵情况，并在每批装车前对不同点位电煤测温不少于10次，防止电煤自燃问题发生。

据统计，自5月1日起至6月20日，北京铁路物流中心日均完成电煤装车460车、卸车435车。截至6月20日，管内11家电厂存煤平均可耗天数达20天以上。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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