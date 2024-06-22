人民网记者 王连香

“每天上班通勤往返40多公里，在安装家用充电桩的情况下，每个月能省不少钱。”银川市民王先生表示，他详细了解以旧换新的相关政策后，近期就准备把开了近10年的油车换成新能源汽车。

随着汽车“以旧换新”政策的深入实施，越来越多的消费者开始关注并购买新能源汽车。

数据显示，1至5月，新能源汽车产销累计完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达33.9%。

记者观察到，在这些数据背后，离不开“以旧换新”政策和充电基础设施建设持续完善等多方面的持续发力。

近期，汽车以旧换新工作进展顺利，开局良好。财政部下拨专项资金用于支持老旧汽车报废更新；工信部等五部门发布开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板；国务院《2024－2025年节能降碳行动方案》中也提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，落实便利新能源汽车通行等支持政策。

在地方补贴方面，已有超过30个省市出台相应补贴政策，为新能源汽车持续快速增长提供了有力支撑。如江西、云南、河南、北京、上海、宁夏等地的“以旧换新”或“报废换新”单车补贴力度均达10000元。

不止是有政府补贴，多家汽车企业也积极响应，结合“以旧换新”政策推出了各种置换购车补贴来鼓励汽车消费。

如长安汽车推出单车综合补贴最高可达5.7万元的限时活动，涉及品牌包含深蓝汽车、阿维塔等；东风纳米01推出至高7000元限时补贴及首任非营运车主享整车终身质保及三电终身质保等。

此外，新能源汽车品牌如蔚来、小鹏等也积极行动，通过推出“0首付”购车方案、官方置换补贴政策等，进一步提升了消费者的购车热情。

蔚来汽车相关负责人介绍，除“0首付”购车方案外，蔚来还联动300多家二手车合作伙伴，推出“免费上门评估”以及“14天超长价保”服务。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，汽车行业“以旧换新”政策的落地，对汽车市场是重大利好，是加速老旧车型淘汰、产业和消费升级的重要举措。

“预计2024年度报废总量应能达到近千万辆规模，汽车‘以旧换新’补贴对车市私人新车消费将会带来百万量级的增量。”崔东树预测。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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