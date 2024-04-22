人民网临沂4月22日电 （欧阳易佳）今年4月22日是第55个“世界地球日”，自然资源部、山东省人民政府在山东临沂举办主场活动，主题为“珍爱地球 人与自然和谐共生”。

中央纪委国家监委驻自然资源部纪检监察组组长、自然资源部党组成员魏山忠指出，自然资源部统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，统筹高质量发展和高水平保护、统筹高质量发展和高水平安全，着力优化资源配置，加大生态保护力度，促进资源全面节约，有效支撑和保障经济社会高质量发展。

山东省副省长陈平表示，以“世界地球日”主场活动为契机，山东将认真学习兄弟省市的好经验好做法，以绿色低碳高质量发展先行区建设为总抓手，坚定落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，统筹山水林田湖草沙系统治理，努力谱写人与自然和谐共生现代化的山东新篇章，为建设美丽中国作出新的更大贡献。

世界自然保护联盟基于自然的解决方案全球中心主任查尔斯·卡朗瓦表示，世界自然保护联盟赞赏以“山水工程”为代表的中国生态系统保护修复取得的成效。他介绍，世界自然保护联盟正与自然资源部携手合作，共建基于自然的解决方案亚洲中心，推广中国生态文明建设的理念与经验，将基于自然的解决方案应用到自然保护之中。

临沂市委常委副书记戚军介绍，近年来，临沂生态文明建设发生了历史性、全局性变化。截至2023年，全市空气、水环境质量改善幅度位居全省前列，土壤安全总体保持稳定；林地面积位居全省第1位；沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程高质量推进；沂蒙山世界地质公园成为金字招牌；生态优先、绿色发展成为全市的思想共识和行动自觉。

活动现场，“自然保护公益伙伴计划”成员单位共同发起“珍爱地球 守护自然”行动。行动倡议全社会牢固树立生态文明理念、开展保护自然行动、坚持绿色低碳发展，争做生态文明的倡导者、大自然的守护者、保护地球的行动者，共同促进人与自然和谐共生。

(责编：申佳平、高雷)

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