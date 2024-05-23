前4月我国对外非金融类直接投资3434.7亿元 同比增长18.7%
2024年05月23日16:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东23日通报2024年1-4月我国对外投资合作情况，1-4月，我国对外非金融类直接投资3434.7亿元人民币，同比增长18.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资777.7亿元人民币，同比增长20.4%。
1-4月，对外承包工程完成营业额3134.2亿元人民币，同比增长8.8%；新签合同额4443.9亿元人民币，同比增长9.3%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额2525.6亿元人民币，同比增长9.1%；新签合同额3862.9亿元人民币，同比增长17.7%。
(责编：孙红丽、吕骞)
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