恰逢毕业季，“三百六十行”又上新了！

近日，人力资源社会保障部发布公示，拟增加网络主播、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师等19个新职业，同时增加直播招聘师、生活服务体验员等29个新工种。

数据显示，2023年中国直播电商市场规模达到4.9万亿元，直播行业从业人员超过千万人大关。并不鲜见的“网络主播”为何位列新职业榜单？

事实上，新职业并非等同于“从零开始”，而是本身具有一定规模的从业人员，以及相对独立成熟的从业技能，但尚未被收录进《中华人民共和国职业分类大典》的职业。

自1999年我国首部职业分类大典颁布以来，越来越多的职业获得“身份证”，拥有了属于自己的职业定义和发展标准。同时伴随我国经济发展和产业调整，一些职业也逐渐淡出了历史舞台。

本次“入典”的多个职业类型让人眼前一亮。如，滑雪寻救员、布展搭建师等职业，与人们生活中的新场景、新业态息息相关。

再如，生成式人工智能系统应用员、智能网联汽车测试员、工业互联网运维员等9个数字新职业，凸显出数字经济带来的就业机遇。

来自招聘平台的数据显示，今年一季度，生成式人工智能相关职位同比增长超300%，平均年薪达到约40万元。相关数据预测，到2025年我国新能源汽车人才缺口达103万，工业互联网相关领域人才缺口将达到254万人。

新职业不断涌现，为广大青年人提供了更多职业新选择、发展新空间。人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人表示，新职业的确定，能进一步增强从业者的职业归属感，相关从业者还可以享受国家有关政策待遇，同时促进就业岗位开发等。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：张力洋

剪辑：史新培

文字：方经纶

设计：林珊珊 实习生周文卿

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)

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