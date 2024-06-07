人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《财米油盐》｜ “三百六十行”上新！毕业生迎来就业新选择

2024年06月07日09:04 | 来源：人民网
小字号

恰逢毕业季，“三百六十行”又上新了！

近日，人力资源社会保障部发布公示，拟增加网络主播、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师等19个新职业，同时增加直播招聘师、生活服务体验员等29个新工种。

数据显示，2023年中国直播电商市场规模达到4.9万亿元，直播行业从业人员超过千万人大关。并不鲜见的“网络主播”为何位列新职业榜单？

事实上，新职业并非等同于“从零开始”，而是本身具有一定规模的从业人员，以及相对独立成熟的从业技能，但尚未被收录进《中华人民共和国职业分类大典》的职业。

自1999年我国首部职业分类大典颁布以来，越来越多的职业获得“身份证”，拥有了属于自己的职业定义和发展标准。同时伴随我国经济发展和产业调整，一些职业也逐渐淡出了历史舞台。

本次“入典”的多个职业类型让人眼前一亮。如，滑雪寻救员、布展搭建师等职业，与人们生活中的新场景、新业态息息相关。

再如，生成式人工智能系统应用员、智能网联汽车测试员、工业互联网运维员等9个数字新职业，凸显出数字经济带来的就业机遇。

来自招聘平台的数据显示，今年一季度，生成式人工智能相关职位同比增长超300%，平均年薪达到约40万元。相关数据预测，到2025年我国新能源汽车人才缺口达103万，工业互联网相关领域人才缺口将达到254万人。

新职业不断涌现，为广大青年人提供了更多职业新选择、发展新空间。人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人表示，新职业的确定，能进一步增强从业者的职业归属感，相关从业者还可以享受国家有关政策待遇，同时促进就业岗位开发等。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：张力洋

剪辑：史新培

文字：方经纶

设计：林珊珊 实习生周文卿

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜ “三百六十行”上新！毕业生迎来就业新选择
　　恰逢毕业季，“三百六十行”又上新了！ 近日，人力资源社会保障部发布公示，拟增加网络主播、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师等19个新职业，同时增加直播招聘师、生活服务体验员等29个新工种。 数据显示，2023年中国直播电商市场规模达到4.9万亿元，直播行业从业人员超过千万人大关。…
我国已累计建成246家绿色数据中心
　　人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）6月6日，中国电子学会联合中国电子技术标准化研究院等单位在合肥举办“节能服务进企业”暨绿色数据中心对接推广活动。工业和信息化部节能与综合利用司二级巡视员慕颖介绍，全国累计建成246家绿色数据中心，平均电能利用效率（PUE）约为1.2，全国新建大型及以下数据中心PUE降到1.3以下，绿色发展底色更加鲜明。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部