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预计超7.5亿人次 交通部门多措并举保障公众安全便捷出行

2024年04月07日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部了解到，今年清明假期（4月4日至6日），预计全社会跨区域人员流动量75283.6万人次，日均25094.5万人次，比2023年同期日均增长56.1%，比2019年同期日均增长20.9%。

其中，公路人员流动量预计69519万人次，日均23173万人次，比2023年同期日均增长55.1%，比2019年同期日均增长21.8%。高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计59213万人次，日均19738万人次，比2023年同期日均增长58.1%，比2019年同期日均增长35.1%；公路营业性客运量预计10306万人次，日均3435万人次，比2023年同期日均增长39.8%，比2019年同期日均下降22.2%。

清明假期，铁路客运量预计4974.3万人次，日均1658.1万人次，比2023年同期日均增长75.3%，比2019年同期日均增长20.7%。

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，4月6日，清明假期最后一天，全国铁路迎来清明假期返程客流高峰，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，为满足旅客返程出行需求，清明假期，各地铁路部门统筹运用高铁和普速运力资源，及时在热门方向和区间增加运力供给，加大旅客出行服务保障力度，增加安检、验证通道和引导力量，落实便民利民服务举措，努力营造平安有序温馨的旅行环境。

水路客运量预计280.1万人次，日均93.4万人次，比2023年同期日均增长84.5%，比2019年同期日均下降50.2%。民航客运量预计510.2万人次，日均170.1万人次，比2023年同期日均增长23.6%，比2019年同期日均增长1.7%。

4月6日，清明假期的最后一天，中央气象台发布暴雨黄色预警、强对流天气蓝色预警，4月6日至7日，湖南、江西、福建、广东部分地区有大到暴雨，给交通出行带来不利影响。

面对返程车流人流高峰，各地交通运输部门积极采取各项举措，全力做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等工作，切实保障旅客安全、有序、温馨出行。

受天气影响，深圳机场出港航班出现不同程度延误。根据天气及运行态势，深圳机场于6日中午12时启动大面积航班延误应急处置预案黄色响应，航空公司已对部分航班进行调整。

此外，广东全省交通运输系统全面排查在役公路、桥梁、隧道等各类交通基础设施风险隐患，对相关内涝易发地和地质灾害隐患点设置好响应警示标志。同时，密切关注局部暴雨造成的路面积水，做好积涝、滑坡等防御措施，准备好抢险抢通物资、装备和人员，及时开展抢险救援和道路保通工作。

广西交通强化高速公路通行电子不停车收费车道运行监测，及时处置异常情况，保障收费站车辆快速有序通过。加强客流高峰时段、事故多发路段路网运行监测；通过导航软件、微信公众号、交通广播等渠道，及时发布实时路况信息，并对重点路段制定疏堵和分流绕行预案。指导高速公路服务区加强停车、如厕、餐饮、优先加油加水、充电、车辆维修等服务管理。

为做好返程期间客流疏散工作，北京交通加强途经七大火车站的93条日间常规公交线路、17条夜班公交线路和摆渡线路运营组织。在加强出租车运力调配、建立保障车队的同时，组织协调各网约车平台公司，通过信息化手段、价格杠杆和驾驶员服务分等奖励措施，加强网约车运营监管和激励调度，保障重点场站约车需求。同时，为满足夜间旅客换乘需求，重点站区管委会将开行12条免费摆渡车线路，保障夜间旅客接驳换乘。

甘肃交通加大“12328”、“12122”客服热线运维力度，快速高效受理司乘人员来电，线上线下深度互动，零距离回应司乘关切的热点难点问题。同时，加强对环兰各路段、易发拥堵缓行路段、收费站、服务区及天水周边旅游高密度通行车流量的动态监测，加密对重点路段重点时段的视频巡查频次，密切关注气象变化，及时发布预警信息，有效应对降水和冷空气带来的出行影响，服务社会公众安全便捷出行。

(责编：方经纶、吕骞)
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