人民网北京4月7日电 （记者李栋）眼下，粮食主产区正抢抓农时，推进春播春管。农业农村部最新农情调度显示，目前，全国已春播粮食7.6%，早稻育秧过八成，进展顺利。

分地区看，西南冬小麦正在灌浆，长江中下游冬小麦开始抽穗，北方冬小麦大部分正在拔节，各地陆续进入田间管理关键期。

清明假期，在河南省安阳市内黄县六村乡的高标准农田里，农机手正熟练地驾驶着一台自走式打药机对麦田进行打药作业，经过配比的药水呈云雾状喷出，均匀地洒在小麦叶面上。

“目前，随着气温的升高，小麦纹枯病、茎基腐病、麦圆蜘蛛进入高发期。现在用机器作业，200亩麦田一天就能打完，大大提高了效率。”种粮大户郭良志说。

小麦三分种，七分管。“为确保实现粮食稳产增产，春管工作开展以来，通过组织农技专家深入田间麦地，围绕浇水、施肥、除草、病虫防控及小麦春苗管理等方面提供全方位的现场技术指导，确保今年夏粮丰收。”内黄县农业农村局负责人介绍，目前当地小麦长势良好，一二类麦苗达91.2%，相比往年同期提高3%。

今年，我国将扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。农业农村部相关负责人表示，为提升单产，将持续集成一批绿色高产高效技术模式、推广一批增产增效关键技术、挖掘一批大面积整建制高产典型，加快形成“多技术集成、大面积普及”均衡增产的格局。

“近期，农业农村部已派出7个工作组和专家组，分赴14个春耕春管重点省份，深入一线查农情、分区分片抓春管、严把关口防灾害、聚焦重点促春耕，指导各地落实田间管理和单产提升关键技术，推进抗旱保春播、防范‘倒春寒’等措施落地，督促各地迅速掀起春管春耕热潮，努力夺取夏收粮油丰收，夯实全年粮食和农业丰收基础。”该负责人说。

(责编：方经纶、吕骞)

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