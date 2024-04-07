人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国已春播粮食7.6% 主产区陆续进入田间管理关键期

2024年04月07日09:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月7日电 （记者李栋）眼下，粮食主产区正抢抓农时，推进春播春管。农业农村部最新农情调度显示，目前，全国已春播粮食7.6%，早稻育秧过八成，进展顺利。

分地区看，西南冬小麦正在灌浆，长江中下游冬小麦开始抽穗，北方冬小麦大部分正在拔节，各地陆续进入田间管理关键期。

清明假期，在河南省安阳市内黄县六村乡的高标准农田里，农机手正熟练地驾驶着一台自走式打药机对麦田进行打药作业，经过配比的药水呈云雾状喷出，均匀地洒在小麦叶面上。

“目前，随着气温的升高，小麦纹枯病、茎基腐病、麦圆蜘蛛进入高发期。现在用机器作业，200亩麦田一天就能打完，大大提高了效率。”种粮大户郭良志说。

小麦三分种，七分管。“为确保实现粮食稳产增产，春管工作开展以来，通过组织农技专家深入田间麦地，围绕浇水、施肥、除草、病虫防控及小麦春苗管理等方面提供全方位的现场技术指导，确保今年夏粮丰收。”内黄县农业农村局负责人介绍，目前当地小麦长势良好，一二类麦苗达91.2%，相比往年同期提高3%。

今年，我国将扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。农业农村部相关负责人表示，为提升单产，将持续集成一批绿色高产高效技术模式、推广一批增产增效关键技术、挖掘一批大面积整建制高产典型，加快形成“多技术集成、大面积普及”均衡增产的格局。

  “近期，农业农村部已派出7个工作组和专家组，分赴14个春耕春管重点省份，深入一线查农情、分区分片抓春管、严把关口防灾害、聚焦重点促春耕，指导各地落实田间管理和单产提升关键技术，推进抗旱保春播、防范‘倒春寒’等措施落地，督促各地迅速掀起春管春耕热潮，努力夺取夏收粮油丰收，夯实全年粮食和农业丰收基础。”该负责人说。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国已春播粮食7.6% 主产区陆续进入田间管理关键期
　　人民网北京4月7日电 （记者李栋）眼下，粮食主产区正抢抓农时，推进春播春管。农业农村部最新农情调度显示，目前，全国已春播粮食7.6%，早稻育秧过八成，进展顺利。…
“春日经济”热力足 激发消费市场新活力
　　观赏春花春景、品尝当地美食、体验民俗文化……清明假期，春日经济再度迎来一波热度，各地旅游景点人头攒动，消费市场迸发生机活力。 四川西充县10万亩桃花竞相绽放，呈现出一片粉红的春日画卷；北京奥林匹克森林公园也迎来了一年一度的“春花节”，迎春、山桃、杏花等30多种花灌木陆续进入盛花期；江西婺源县“最美梯田”山间油菜花次第盛开，吸引远近游客前来观赏……春景怡人，假期游客出行热情高涨，赏花踏青成为游客们的热门选择。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部