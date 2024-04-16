人民网记者 杨迪 欧阳易佳

激活历史经典、引领国货潮流。4月13日至18日，2024年中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)在海南海口举办。

记者观察到，今年消博会重点打造了国货特色潮品展区，在这里可以看到来自全国各地的国货潮品和“中国智造”品牌，从服装、美食、美妆到非遗、文创、新科技产品，涵盖了人们的衣食住行、生活娱乐等各个方面。透过消博会场，可以看到多元化“国潮”传递出的中国经济发展强劲脉动。

“老字号”“新国货”引领消费新潮流

景德镇巧夺天工的瓷器、海南馆“光辉艳若云”的黎锦、深受年轻人喜爱的泡泡玛特潮玩……在本届消博会上，老字号与新国货相得益彰，“国潮风”与“国际范”相互交织，共同引领消费领域的新潮流。

消博会安徽展馆外，“徽动潜能消费，乐享皖韵潮品”的宣传牌格外醒目。人民网记者 杨迪摄

今年的《政府工作报告》提出：“积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点。”国货“潮品”代表着时尚、品质的消费潮流，承载着人们对更加美好生活的向往与追求，如今，更成为培育壮大新型消费的有力抓手。

参展观众们纷纷在老凤祥《凤舞九天》金凤冠展柜前拍照打卡。人民网记者 杨迪摄

在消博会珠宝展区，一款悬浮在柜子中的金凤冠吸引了不少观展者驻足，成为现场打卡热点。

上海老凤祥有限公司市场部副经理焦忠祥向记者介绍，这是一款无重力悬浮装置科技产品，置入其中的《凤舞九天》金凤冠悬浮漂移，动感独特，3D立体展现出作品丝丝入扣的工艺细节，为观者带来全新的视觉体验。《凤舞九天》金凤冠是以国潮元素为灵感的“凤祥喜事”婚庆首饰，一经问世就吸引了大量消费者关注，甚至在业界掀起一股“喜饰”时尚。

在6、7、8号馆，汇聚着全国各地的潮品、精品以及老字号品牌，包括浙江的檀香扇、新秀的夏布秀等非遗技艺，湖北的劲牌、上海的大白兔等国潮新品，还有天津的海鸥表、福建的片仔癀等知名国货品牌等。这些突出中国元素的潮品、精品，体现出了中国品牌的守正与创新。

“以丝绸、茶叶、瓷器、白酒等为代表的中国传统产品，也一直都是向世界讲述中国故事、展示中国形象的重要载体。”贵州茅台董事长丁雄军在“全球消费创新系列活动”启动仪式上如是说。他表示，美好生活是世界人民共同的期许，中国传统产品源于中华之美，更要出海致远，与世界共美。

“多元化”“科技范”赋能产业新发展

“国产品牌真的是变化太大了！特别是在科技含量上，不少品牌已经可以与国际品牌同台竞技了。”正在7号馆观展的黄女生感慨，她本打算在国际展区看看，却被国内展台“科技范”十足的无人机、新能源车、智慧家电产品等所吸引，在这里已经转了一个多小时。

在消博会科大讯飞展台，AI书法机器人正在挥毫泼墨。人民网记者 杨迪摄

今年的消博会上，除了健康食品、针织服饰、民族手工艺制品、老字号精品等传统“名片”，还汇集了智能机器人、新国潮、低空经济产品、新能源汽车等精品，展现出科技赋能新型消费产业的强大力量。

在你眼中，未来的家是什么样子？在消博会现场，华为全屋智能新品首次亮相展区，其融合了华为智慧屏、路由、智能门锁、家庭储存、PC、平板、手表，以及音频产品等智能设备产品，营造了未来家中全屋智能的丰富使用场景与高端品质体验。

记者在消博会现场看到，广西、吉林、江西、陕西、湖北等展馆都有新能源汽车亮相。广西展示了上汽通用五菱的宝骏悦也Plus·潮玩智能纯电SUV，吉林亮相了长安汽车旗下深蓝汽车最新款SUV“S7”，“重庆造”的赛科龙系列摩托车等，都吸引了不少参展观众的眼球。

小朋友在消博会展馆体验空饮料瓶回收。人民网记者 杨迪摄

让AI技术真正成为垃圾回收的“决策者”。记者看到，东莞和至智能科技有限公司展位推出的人工智能垃圾分选系统分外受小朋友欢迎。他们争相将手中的空饮料瓶塞入投瓶口，做可回收再生资源的“绿色”践行者。

“消费转型升级是经济高质量发展的内在要求。”中国银行副行长林景臻表示，全国范围内，新型消费探索实践持续推进，线上线下融合消费趋势日益明显，消费新场景、新业态、新模式、新品牌不断涌现、亮点纷呈。相信随着更多高质量“国潮”品牌不断涌现，将为消费者带来全新的消费体验，也为全球经济发展提供源源不断的新增长点。

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(责编：杨迪、吕骞)

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