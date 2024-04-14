黄盛

冲一杯牙买加咖啡，品一口意大利干白葡萄酒，嚼一块加拿大纯可可巧克力，切一片西班牙伊比利亚火腿，戴上捷克水晶项链，拿上日本蜡笔，穿上英国时尚潮牌风衣，喝一杯智能机器自出茶饮……

走进第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）现场，来自全球71个国家和地区的超过4000个品牌，带来了琳琅满目的各式消费品，让观展者目不暇接“一展逛全球”。

跨越时差 畅联全球

第四届消博会捷克展区展示的水晶饰品，吸引了观展者试戴。人民网 黄盛摄

在第四届消博会全球特色消费展区，来自美国、西班牙、瑞士、意大利、法国、英国等国家的100多个品牌，带来了一系列精品、新品，将这里作为捕捉消费市场动向变化和进入中国市场、扩大在华业务的窗口。

首次亮相消博会的英国国家馆，展示了服装、酒水、食品保健品、美妆、汽车等消费领域的时尚品牌。“消博会是一个重要平台，让中国消费者体验多样化的高品质英国产品，也让英国品牌和中国合作伙伴交流经验，促成合作机会。”英国驻华贸易副使节施睿耀（Sohail Shaikh）向人民网记者表示。

跨国界交流实现消费互通的还有伊朗展区，通过爱乐活跨境免税健康商城展示出多款来自伊朗大健康领域的年轻化潮流商品，让中外消费者近距离感受科学的健康管理方式。展馆商城负责人范校恺认为，消博会不仅加深了两国在医疗健康领域的合作，更为促进全球医疗健康产业的发展提供了新动力。

据介绍，今年有来自《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）11个成员国的318个品牌参展。商务部副部长盛秋平在全球消费创新系列活动启动仪式上表示，作为2024年我国首场重大国际性展会，本届消博会将牢牢把握高质量发展的目标，开展消费品以旧换新主题活动，将消博会打造成为消费升级的全景平台、优质消费品进入中国市场的重要窗口，为世界经济发展提供强大动力，为各国企业在华发展提供广阔市场空间和更多合作机遇。

臻品云集 惠享全球

在一家进口酒展台，前来体验调酒的消费者排起了长队。人民网 黄盛摄

在吉林展厅，油莎豆展架上的品类琳琅满目，参展观众排起了长队品尝饮品。油莎豆健康产业集团董事长张明春说，通过展会搭建的窗口能够实现从“展架”到“货架”的转变，提升油莎豆制品的消费者认知度、拓宽产品的销路。当前消费者对于健康饮品的需求，也在推动产业从技术侧增强研发力度，精品消费展是消费趋势的风向标。

同样吸引了大批消费者试吃的还有正大集团展台。作为消博会的“老朋友”，正大集团连续四次参展。这次他们带来了榴莲、山竹、茉莉香米等400多种产品。展台一名工作人员向人民网记者介绍说，在中国汇聚全球优质产地的消费品背后，是全球战略性采购和贸易的畅通，特别是海南自贸港的建设，为他们进入中国提供了便利。

海南省委书记冯飞在全球消费创新系列活动启动仪式上表示，越办越好的消博会是海南自由贸易港的靓丽名片，高度开放的海南自由贸易港为全球消费精品展示交易提供了广阔舞台。

携手投资 共赢全球

第四届消博会展区内，智能茶饮机设备吸引了不少采购商和消费者驻足观看。人民网 黄盛摄

“没想到用智能设备制作的中国茶饮味道很好，与手工调制的味道差别不大。”一名来自新加坡的采购商在深圳展区前，一边细心观摩喜茶的智能出茶机一边说，新加坡的健康茶饮市场发展空间较大，希望在标准化的智能设备上与中国茶品品牌合作。

据介绍，第四届消博会期间，预计各类采购商和专业观众超过5.5万人，其中来自英国、新加坡、韩国、日本等10余个国别及地区的采购团和100余名全球头部企业高管将到会参加洽商和签约等商务活动。

客商纷至沓来的背后，是中外企业在海南携手共赢全球的实践。连续四年参展的华熙生物，借助消博会平台，不仅在海南投资了科技产业园，还与日本乐敦制药株式会社、BMS等共同携手，布局生物科技领域。

“当前，海南正全力推进封关运作准备工作，封关运作之后将实现‘一线放开、二线管住、岛内自由’，海南与全世界的贸易投资将更自由便利，与中国内地的联通将更紧密顺畅。”冯飞说。

盛秋平表示，办好第四届消博会，既有利于激发消费潜能、扩大国内需求，也有利于充分展现海南自贸港建设6年来取得的丰硕成果，将为后续重要展会的高质量举办提供有益经验。

(责编：方经纶、高雷)

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