人民网北京4月20日电 （记者许维娜）“我国一季度经济表现从数据看总体向好。”清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜在接受人民网记者专访时表示，面对严峻复杂的国际环境，我国应提振信心凝聚各方力量，切实推动经济运行整体好转。

4月16日，一季度经济“成绩单”出炉，一季度国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，开局良好，展现了中国经济稳中有进的积极态势。但同时，世界经济复苏乏力，全球发展仍面临多重挑战。

在此背景下，我国应如何应对当前发展困局，进一步增强我国经济发展的动力、活力和韧性，与世界各国共创更加美好的未来？董煜提出三方面的建议：

一是要把握全球科技革命和产业变革新趋势，推动新质生产力加快发展，特别是在涉及未来国际竞争力的领域中，要进一步加大投入力度。

二是要下大力气防范化解重点领域风险，特别是有关地方政府债务和房地产领域两大方面的风险。在地方政府债务方面，要因地制宜、稳步化解；在房地产领域方面，要通过加快城镇化步伐、加快人口在城市落户、增强市民消费能力等，进一步稳定房地产市场，同时进一步优化区域经济布局，进而对房地产市场形成更好的引导。

三是要关注当前的就业形势。稳就业不能仅依靠政策，更重要的是要通过推动经济运行整体好转，改善企业预期，鼓励企业吸纳更多高校毕业生就业，在这些方面做加法。据教育部统计，2024届全国普通高校毕业生规模预计达1179万，同比增加21万，再创历史新高。在此背景下，非常重要的一点是在数字经济领域创造新的增长点，进一步发挥我国在数字经济领域的优势。目前，高校毕业生选择数字经济相关行业就业创业的意愿较高，应加快培育更多相关企业。

如何正确认识宏观数据和微观感受之间的“温差”？董煜表示，宏观数据和微观感受之间的“温差”是客观因素和主观因素共同作用的结果。他进一步阐释，之所以会出现这种现象，一个重要原因在于我国经济正处于恢复增长和转型升级的关键期，在这一时期，国内有效需求不足等问题仍然存在，进而影响到了当下的消费。目前，我国经济发展仍面临一些困难和挑战，如收入增长的压力等，这些客观因素都对此现象产生了影响。

董煜表示，另一方面，应认识到，“温差”可能会在不同行业以及产业链的不同环节表现出不同的特征。对于更贴近于老百姓生活的行业，对“温差”的感受可能会较为明显。针对这一问题，国家已出台了相应举措，但利好政策传导落地仍需一定时间。

(责编：申佳平、吕骞)

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