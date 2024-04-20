人民网记者 车柯蒙 王天乐

国内生产总值同比增长5.3%，固定资产投资同比增长4.5%，高技术产业投资同比增长11.4%……近日，国家统计局公布一季度经济发展“成绩单”。

“一季度国民经济持续回升、开局良好。”在国新办16日举行的新闻发布会上，国家统计局副局长盛来运表示，数据显示，今年以来中国经济运行的稳定性、协调性增强，市场活力增强，市场经营主体信心持续提升，整体延续回升向好态势。

行走在大街小巷，餐厅烟火气升腾，商场、车站人气正旺……记者感受着我国经济稳步回升的脉动。结合近期陆续公布的多项先行经济指标来看，随着经济延续回升向好态势，2024年开局，这些行业好像“更忙了”。

消费市场“更忙了”。数据显示，一季度，社会消费品零售总额超过12万亿元，同比增长4.7%，其中乡村消费品零售额增长5.2%，增幅快于城镇；餐饮收入13445亿元，增长10.8%；交通出行、通讯信息、文体休闲服务零售增幅保持两位数增长……

“做不完，根本做不完，我们特地增加了排班，让消费者更快喝到茶。”喜茶三里屯门店经理徐健在接受《记者去哪儿》栏目采访时表示，今年以来，商场的客流多了，门店也明显忙碌起来。

在北京市合生汇商场，工作日晚间的火锅店门口排起长队。“今年感觉人气明显变旺了，吃火锅的客人比去年有所增长，门店的后厨前厅也都忙碌起来。”海底捞合生汇店客户经理彭亚丽说，为迎合消费者新需求，餐厅推出春季新品，让食客在热辣滚烫的火锅里也感受到春日气息。

与此同时，自《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发以来，各地正忙着掀起新一轮“更新+换新”的热潮。一系列实打实的政策举措，既活跃了市场，又促进了消费和投资潜能的释放。

“随着天气变热，厨房空调、空气机销量不错，来咨询以旧换新政策的消费者也不少。”美的空调零售顾问侯东雪告诉《记者去哪儿》栏目，为迎合国家政策、促进绿色消费，以旧换新的活动不限品牌、不限年限、免费上门、免费拆机、大额补贴至高补贴1000元，给用户带来真金白银补贴的同时也带来更美好的生活体验。

今年以来，文旅市场像一面镜子，映照出一个春意盎然、活力四射的中国。

当前，桃花进入最佳观赏期，第二十六届北京平谷桃花节吸引大批游客前来赏景。平谷区副区长马冬梅表示，创新的场景一方面给游客带来新体验，另一方面也带来新的消费，有效带动了农民增收、推动乡村振兴。

放眼全国，从去年的“进淄赶烤”到今年的“进淄复烤”，淄博热度有增无减；天水市凭借一碗麻辣烫以“吃”引“游”，3月份累计接待游客464万人次，旅游综合收入27亿元，较上年分别增长64.8%和67.2%；在去年冬天登上顶流的“尔滨”，正积极谋划文旅融合新亮点、新创意，迎接“四季长红”……

作为全国客运量最大的火车站之一，北京西站主要办理经由京广高铁、京雄城际方向的动车组列车，以及京广线等方向的普速列车和北京枢纽市郊列车客运业务。春日的下午，通勤的、出差的、旅行的人流在此交汇，再奔向四方。

据北京西站客运车间业务指导王菲介绍，今年以来，北京西站累计发送旅客近1226万人次，比去年同期增长31.5%，郑州、西安、武汉、洛阳、长沙等方向成为旅客出行的热门方向。

值得注意的是，随着我国免签“朋友圈”不断扩容，入境游人气回暖。文化和旅游部数据显示，刚过去的清明假期，入境游客达到104万人，与2019年水平接近。据携程研究院行业分析师王亚磊介绍，一季度，入境酒店订单比2019年同期增长70%左右，入境机票相较于2019年同期增长超过60%，整体入境订单相比2023年增长3倍。

今年以来，“更忙了”的还有制造业。国家信息中心最新数据显示，3月份，全国项目投资热度指数同比增长5.8%，呈现出加速增长的势头，其中制造业领域尤为突出。

新能源汽车市场占有率超过31%；高技术制造业增加值同比增长7.5%；300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线……一季度，我国工业经济保持增长快、成色足。

与此同时，多地公布一季度税电指数，从数据来看，随着新质生产力加快推进发展，多地高技术制造业发展提速。据国家税务总局江西省税务局税收经济分析处处长朱光勇介绍，一季度，江西省市场经营主体购进研发技术服务、信息技术服务同比分别增长125.6%、366.8%，采购计算机数字式处理部件、数字蜂窝移动电话系统等设备金额同比分别增长160.6%、37.7%。数据表明，市场主体在新技术改造应用、智能化装备上的投入不断加大，新质生产力正加快培育。

看市场活力，消费市场人气回暖，中国超大规模市场优势进一步得以印证；看增长潜力，新质生产力的形成和发展，推动技术创新和产业升级，正成为高质量发展的强劲动能。

“也要清醒地认识到，目前外部形势仍然复杂严峻，国内正处在结构调整转型的关键阶段，市场经营主体的信心和经济回升的动力都需要进一步增强。”盛来运表示，下一步，要进一步加大政策落实力度，固本培元，持续增强市场整体信心和经济运行动力，巩固经济持续回升向好的基础。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)

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